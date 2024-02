OL - OM (1-0) : "Un match référence", selon Maitland-Niles

Ainsley Maitland-Niles contre l’OM (1-0), harangue les fans lyonnais après le but d’Alexandre Lacazette / OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Évoluant comme piston, à droite puis à gauche, Ainsley Maitland-Niles a convaincu les observateurs dans une rencontre contre l'OM (1-0) qui, il l'espère, va changer le cours de la saison de l'OL.

Ainsley Maitland-Niles a traversé la Manche cet été pour rejoindre l'OL. Une recrue estivale, arrivée libre au terme de son contrat avec Arsenal, qui apparaît quasiment comme la huitième recrue du mercato... hivernal.

Après quatre premiers mois où l'Anglais s'est assis sur le banc ou en tribunes (266 minutes seulement de temps de jeu), l'ancien Gunner est en train de se faire sa place dans le onze de Pierre Sage. Polyvalent, costaud et avec un volume de jeu intéressant, il vient d'enchaîner trois titularisations en Ligue 1. Soit comme milieu offensif, contre le Havre, soit comme piston face à Rennes et Marseille. Le milieu anglais monte clairement en puissance. Sa prestation contre l'OM (1-0) a été unanimement saluée, par les supporters et les observateurs de l'OL.

Une avant-dernière passe sur le but et un sauvetage décisif

Pour Maitland-Niles, "c'est clairement un soulagement et un sentiment de revanche par rapport au match aller (défaite 3-0 au Vélodrome, Ndlr). C'est bien d'obtenir la victoire chez nous. Nous voulions monter qu'on était plus compétitifs qu'eux".

L'international anglais (5 sélections) est dans les petits papiers de Pierre Sage. Sa bonne performance, défensivement comme offensivement face à l'OM, devrait lui garantir du temps de jeu dans les prochaines semaines. À l'avant-dernière passe, en décalant Ernest Nuamah sur le but du capitaine Alexandre Lacazette, il a ajouté un dégagement salvateur sur sa ligne, sur un ballon piqué de Pierre-Emerick Aubameyang qui filait sinon tout droit dans le but d'Anthony Lopes.

"J'espère que ce match va nous donner de l'élan", a souligné Maitland-Niles dimanche soir. Le milieu de 26 ans n'a pas hésité à qualifier cette rencontre de "match référence". Pour l'OL, mais plus certainement pour lui, ce succès en est un. Assurément.