L’OL a sorti le match qu’il fallait contre l’OM (1-0)

Grâce à un but d’Alexandre Lacazette, l’OL a remporté son premier match en 2024 en Ligue 1. Un succès contre l'OM qui fait du bien aux têtes et au classement.

Une victoire de Lorient, des défaites de Clermont et Metz, ce dimanche soir, l’OL avait à perdre et à gagner en même temps. Ayant gagné une place sans avoir joué, la formation lyonnaise avait aussi vu les Merlus revenir sur ses talons. La victoire contre l’OM était espérée après deux revers de suite, elle était encore plus attendue après les différents rendez-vous du week-end. Deux mois après le visage insipide au Vélodrome, les Lyonnais ont rendu une copie bien plus propre.

Ce n’est toujours pas parfait et ça ne le sera très certainement pas jusqu’à la fin de la saison, mais l’OL a fait preuve de courage dimanche soir et ça fait tout de suite la différence. Pourtant, l’OM n’a pas été loin de directement réduire au silence les 46 380 supporters présents à Décines. Sur le coup d’envoi, Amine Harit a eu l’inspiration de tenter directement sa chance pour lober Anthony Lopes. Avancé, le gardien lyonnais a vu le ballon mourir sur sa barre et l’on s’est dit que la soirée risquait d’être longue.

Beaucoup de déchets techniques

Elle l’a été parce que l’OL a beaucoup subi, mais ce ne fut pas un siège sur le but de Lopes. Au contraire, après cette frayeur, les joueurs de Pierre Sage ont ressorti la tête de l’eau et eu les meilleures opportunités en première période. Avec un Nemanja Matic régulateur du jeu pour sa première lyonnaise, la formation rhodanienne a réussi à gérer les temps forts et faibles. Une large différence par rapport aux dernières semaines et qui a permis à l’OL de faire le dos rond avant d’exploser.

En misant sur Orban et Nuamah au coup d’envoi, Sage avait envoyé ce message. Il a été écouté et entendu. Il y a eu du déchet technique des deux côtés du terrain, mais le Ghanéen a eu le mérite de percuter quand Orban a vécu une première titularisation un peu plus compliquée. Pourtant, tous deux sont impliqués sur l’ouverture du score de Lacazette à la 37e et la relation entre les trois a été recherchée. Ils auraient pu encore être décisifs cinq minutes après, mais le poteau et Pau Lopez avaient cette fois décidé que le but du break n’arriverait pas.

Une force collective jusqu'à la fin

Dans un vrai combat, l’OL a logiquement subi dans le deuxième acte, tentant avant tout de procéder avec des contres par Nuamah ou encore Fofana entré en cours de jeu. Les approximations techniques ont empêché l’OL de se mettre complément à l’abri et donc de vivre avec un peu moins la boule au ventre. Les Lyonnais ont reculé, mais finalement n’ont pas été mis tant en danger. Marseille, pas au mieux dans ce début d’année 2024, n’a eu que peu d’occasions et quand Aubameyang a pensé lober Lopes, Ainsley Maitland-Niles a joué les sauveurs avec en dégageant sur sa barre. Pour une fois, les évènements ont tourné en faveur de l’OL qui prend trois points qui font du bien au classement et aux têtes.