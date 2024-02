OL - OM : Orban et Matic titulaires dans le 3-4-3 lyonnais

Gift Orban (OL) face à Baptiste Santamaria et Steve Mandanda (Rennes) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mis sous pression par certains résultats de ses concurrents directs, l’OL a une obligation de victoire contre l’OM ce dimanche soir. Pierre Sage a décidé d’aligner un 3-4-3 avec les premières titularisations de Matic et Orban.

En jouant en dernier dans cette 20e journée de Ligue 1, l’OL se retrouve encore un peu plus sous pression. Bien qu’il ait gagné une place avec la défaite de Metz avant même le coup d’envoi, le club lyonnais a vu Lorient s’imposer et revenir à égalité. Les trois points sont donc plus que jamais obligatoires pour les hommes de Pierre Sage face à l’OM. Reste maintenant à le montrer sur le terrain et à ne pas montrer le même visage qu’au Vélodrome ou même celui de la première mi-temps contre Rennes la semaine dernière.

Pour ce choc des Olympiques, l’entraîneur lyonnais a décidé de miser sur un 3-4-3 avec quelques surprises et choix. Dejan Lovren, Corentin Tolisso et Rayan Cherki débutent sur le banc. Des choix forts de la part de Sage ce qui permet à Gift Orban et Nemanja Matic de connaître leur première titularisation avec l’OL. Pour le Serbe, c’est même tout court une première avec le club lyonnais.

La composition de l’OL contre l’OM : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car - Maitland-Niles, Matic, Caqueret, Tagliafico - Nuamah, Lacazette, Orban