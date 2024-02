L’OM veut garder son ascendant sur l’OL

L’OL a encaissé un but gag contre l’OM (1-2) / (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un match qui rappelle forcément les incidents hors terrain d’octobre 2023, les trois points sont capitaux pour l’OL et l’OM ce dimanche (20h45). Le club marseillais compte garder sa dynamique contre son rival après trois succès consécutifs dans un Olympico.

Depuis plusieurs mois, quand il est question d’OL - OM, on regarde avant tout ce qu’il se passe en dehors du terrain. Il faut dire que les incidents qui ont éclaté aux abords du Vélodrome en octobre dernier ont marqué, même si l’OL s’est senti comme le seul responsable alors qu’il a été la victime, d’après les mots de Laurent Prud’homme. Pourtant, un choc entre l’OL et l’OM est la quasi-certitude d’un match électrique sur le terrain, donnant parfois lieu à des matchs historiques comme en 2009 et le célèbre 5-5 de Gerland. Ce dimanche, au Parc OL, ce sont bien trois points qui sont allés à chercher pour les deux formations, qui en ont grandement besoin. Aucune des deux n’a gagné en championnat en 2024 et pour l’OL, il y a urgence avec sa place de barragiste.

Trois victoires de suite dans un Olympico pour les Marseillais

Dans le camp d’en-face, ce n’est pas forcément plus joyeux, même si Gennaro Gattuso a été obligé de faire sans de très nombreux joueurs, retenus à la CAN en janvier. Ils sont désormais presque tous de retour, hormis Chancel Mbemba, et l’OM compte bien signer un premier succès pour continuer à croire à l’Europe. Mais Gattuso se méfie du Lyon qui dort. "Ils ont un nouvel effectif, un visage différent, c’est une équipe qui peut toujours te mettre en difficulté."

Néanmoins, les Marseillais comptent s’appuyer sur leur victoire au match aller pour repartir avec les trois points et faire la passe de quatre. Jamais dans son histoire, l’OM n’a remporté quatre fois de suite un match contre l’OL. Les Lyonnais espèrent que cette statistique durera encore un peu.