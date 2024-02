Mercato : après son échec à l’OL, Boateng rebondit à Salernitana

Libre depuis son départ de l’OL durant l’été, Jérôme Boateng a trouvé un nouveau challenge. Le défenseur allemand s’est engagé six mois avec le club italien de Salernitana.

A peine arrivé et déjà sur le terrain. Malgré six mois sans jouer depuis son départ de l’OL, Jérôme Boateng n’a pas mis longtemps à rechausser les crampons. Engagé pour les six prochains mois avec la Salernitana, le défenseur allemand a fait ses débuts avec le club italien ce dimanche contre le Torino. N’ayant plus joué depuis juin 2023 avant que son contrat avec l'OL ne se termine, Jérôme Boateng a réussi à tenir une heure de jeu contre le club turinois, n’encaissant pas de but au passage, une première depuis le 30 décembre pour la nouvelle formation de Boateng.

En misant sur l’Allemand, Salernitana a choisi de l'expérience dans son opération maintien. Mais ce nul ne fait pas les affaires du club de Salerne. L’équipe entraînée par Filippo Inzaghi reste dernière avec 13 points, à cinq points du premier non relégable, Vérone, qui se rend ce dimanche à Naples.