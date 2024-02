OL - OM : le Parc OL va franchir la barre des 10M de spectateurs

Huit ans après son inauguration, le Parc OL va franchir un cap symbolique ce dimanche soir pour OL - OM. La barre des dix millions de spectateurs sera dépassée, alors que plus de 45 000 spectateurs sont attendus à Décines.

Presque huit ans et un mois après, jour pour jour, le Parc OL va passer la barre des dix millions d’entrées ce dimanche soir. Au moment du coup d’envoi donné par Benoit Bastien à 20h45, le cap symbolique des 10 000 000 aura été franchi. En recevant Rennes dimanche dernier, l’OL avait fait un pas de plus vers ce chiffre et il sera bien dépassé pour le match contre l’OM. Pour cette 20e journée de Ligue 1, la grille tarifaire a quelque peu rebuté certains supporters, même si le club a ouvert des blocs à 40€ ces derniers jours. En tout cas, ce sont un peu plus de 45 000 spectateurs qui sont attendus ce dimanche, ce qui va permettre de franchir les dix millions sans problème.

Un an d'invitation à Décines

Pour fêter cet évènement, après plus de 250 manifestations dans l’enceinte de Décines depuis le 6 janvier 2016, l’OL a réservé une surprise à l’heureux chanceux du 10 000 000e billet édité. Le gagnant se verra offrir deux invitations pour l’ensemble des événements organisés au Parc OL lors des 12 prochains mois, notamment les concerts de Taylor Swift et Coldplay, mais aussi le crunch du tournoi des 6 Nations entre la France et l’Angleterre à la mi-mars.