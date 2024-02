Invaincu pendant 12 journées, l’OL Futsal a connu sa première défaite de la saison samedi à domicile. En s’inclinant 3-0 contre Saint-Priest, les Lyonnais peuvent voir l’ALF Futsal revenir à égalité, avec un match de plus certes.

Une de chute ! Ils auraient certainement voulu faire toute la campagne en ne goûtant pas à la défaite mais les joueurs de l’OL Futsal ont dû se faire une raison. Samedi soir, les Lyonnais ont chuté pour la première fois après 12 journées d’invincibilité (11 victoires et un nul). Ayant pris le meilleur sur Saint-Priest au match aller puis en Coupe LAuRA, l’OL a été surpris par l’ASSP au gymnase Charlie Chaplin de Décines avec un score sans appel 3-0. Ce premier revers de la saison n’est pas sans conséquence. Avec toujours un match en suspens contre la réserve du GOAL FC, l’OL Futsal peut provisoirement perdre sa place de leader ce dimanche.

Dans les rétroviseurs du club lyonnais depuis le début de la saison, l’ALF Futsal a l’occasion de passer leader en cas de succès à 14h30 contre le Foot Salle Civrieux. Une mission qui n’a rien d’insurmontable puisque le Civrieux n’a gagné qu’un match cette saison et pointe à la dernière place du classement. L’OL peut encore avoir le match contre le GOAL FC à rejouer mais si la Ligue donne match perdu, ce sera plus que jamais un vrai mano a mano qui se jouera jusqu’à la fin puisque l’OL et l’ALF s’affronteront lors de l’avant-dernière journée…