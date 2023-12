Dans le cadre d’un potentiel barrage pour le maintien, l’OL se retrouverait face à un problème. En effet, un concert de Taylor Swift est prévu au Parc OL à la même date que le barrage retour.

Au moment de la programmation des deux concerts de Taylor Swift, l’OL Groupe ne s’attendait sûrement pas à ce que la venue de la star américaine à Décines puisse poser un problème. Au contraire, en réussissant à fixer un passage au Parc OL pour la tournée internationale de la chanteuse, le club lyonnais avait frappé un grand coup et montré une fois de plus que l’enceinte de Décines répondait aux standards pour accueillir les plus gros événements mondiaux. Seulement, cette programmation a été rendue officielle en juin 2023 et l’OL ne se doutait pas encore qu’il allait être dans la situation dans laquelle il est empêtré actuellement : celle d’une lanterne rouge de Ligue 1 qui se bat pour sa survie dans l’élite. Et c’est bien là que le problème se pose.

Un vrai problème en temps et en heures ?

Lancer dans la course au maintien, l’OL est bien plus proche de jouer une place de barragiste que celle pour une qualification pour une coupe d’Europe comme cela avait été fixé durant l’été. Il reste encore de nombreuses journées à disputer et la situation lyonnaise peut très bien évoluer positivement, mais dans la probabilité d’un barrage Ligue 1 / Ligue 2 avec une potentielle 16e place, l’OL ne sait pas où il pourra disputer son match retour.

En effet, cette deuxième manche contre le barragiste de Ligue 2 est fixée au 2 juin prochain. Une date qui correspond avec celle du concert de Taylor Swift, qui affiche complet. Difficile donc de déplacer plus de 50 000 spectateurs dans une autre enceinte et difficile d’imager l’OL jouer potentiellement sa survie ailleurs qu’au Parc OL. Un seul choix : redresser rapidement la barre et s’offrir un maintien bien plus facile que ne laisse penser la situation actuelle.