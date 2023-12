OL - Mercato : Everton pose les yeux sur Jake O’Brien

Jake O’Brien lors d’OL – Clermont (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Jake O’Brien, la nouvelle sentinelle de l'Olympique lyonnais, attire déjà les regards outre-Manche, avec le club d'Everton qui montre un vif intérêt pour le défenseur irlandais.

Arrivé discrètement cet été, Jake O'Brien a rapidement fait taire les sceptiques en s'imposant comme un élément central de la défense lyonnaise. Avec sept titularisations en autant de rencontres de championnat disputées, son impact sur le terrain est indéniable : puissance, rapidité et une présence aérienne qui a déjà contribué à trois buts, faisant de lui le co-meilleur buteur de l'équipe aux côtés d'Alexandre Lacazette. Ces performances remarquables ont attiré l'attention d'Everton, actuel candidat à la relégation en Premier League, qui cherche à renforcer sa défense. Selon Foot Mercato, les Toffees ont déjà entamé l'observation du joueur et envisagent un mouvement potentiel lors du prochain mercato hivernal.

O’Brien épanoui à Lyon

Malgré l'intérêt grandissant d'Everton, O'Brien semble épanoui à Lyon. De plus, l'OL, engagé dans une lutte pour le maintien, ne montre aucun intérêt à se séparer d'un joueur devenu si précieux en si peu de temps. Auteur d’un doublé contre Lens O'Brien était tout de même péné par son erreur fatale : "c’est un goût amer. Bien sûr que j’ai marqué deux buts, mais je suis très déçu, car l’une de mes erreurs donne un but à l’adversaire." Clinton Mata, coéquipier d'O'Brien, a souhaité apporter son soutien au jeune défenseur lundi avant OM - OL : "tout le monde fait des petites erreurs. Jake est un joueur très prometteur, très calme. Il a beaucoup de qualités, grand, physique, rapide, puissant..."

Soutenu par son entraineur

Pierre Sage, soutient également son protégé : "On va insister sur ses points forts... Il n'y a pas de problème à ce que les joueurs fassent des erreurs. On l'assume en équipe", avant de poursuivre : "il n’y a que les équipes qui ne prennent pas d’initiative qui ne font pas d’erreur." Avec Everton à l'affût et l'OL déterminé à conserver son joyau, le marché hivernal pourrait bien s'animer autour de la figure montante de Jake O'Brien. Reste à voir si les appels de la Premier League sauront faire tourner la tête du géant irlandais ou si sa loyauté envers le club rhodanien restera de fer.