Jake O’Brien après la défaite de l’OL contre Lille (0-2) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Auteur d’un doublé pour l'OL, Jake O’Brien a pourtant été coupable d’une erreur en première mi-temps ayant permis à Lens d’égaliser. Le défenseur irlandais retenait surtout ce fait de jeu.

C’est une soirée aux sentiments mélangés. Aussi bien pour l’OL que pour Jake O’Brien. Samedi soir, la formation lyonnaise a très clairement offert la meilleure prestation de sa saison sur la pelouse de Bollaert. Sans dire que la patte Pierre Sage a déjà fait effet après seulement 48h, le visage lyonnais à Lens a été à des années lumières de celui observé ces dernières semaines. Ayant insisté sur la notion de plaisir avant la rencontre, l’entraîneur lyonnais peut être satisfait malgré la défaite. Une défaite au goût plus qu’amer pour les Lyonnais (3-2). "On n’a pas eu beaucoup de temps pour s’entraîner avec le nouveau coach, mais il amène de nouvelles idées, a déclaré O’Brien sur Prime Video. Je pense que le résultat ne reflète pas notre prestation et nos efforts ce (samedi) soir."

Deux buts, mais une erreur qui reste

Battu pour la huitième fois de la saison, l’OL est toujours lanterne rouge du championnat et peut se voir distancer à l’issue de cette 14e journée. Le fruit des dernières semaines, mais il y a forcément une part de déception chez les Lyonnais après avoir quasiment fait un match presque parfait. Encore aurait-il fallu ne pas faire d’erreurs individuelles comme cela a été le cas. Auteur d’un doublé samedi soir, O’Brien a plaidé coupable. "Je pense notamment à mon erreur et ce sont des petites choses qui font la différence. C’est un goût amer. Bien sûr que j’ai marqué deux buts, mais je suis très déçu, car l’une de mes erreurs donne un but à l’adversaire. Je suis très déçu pour les supporters."