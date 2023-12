Laurent Prud’homme, ancien DG de L’Equipe et nouveau CEO de l’OL (Photo by Julien DE ROSA / AFP)

Annoncé comme nouveau directeur général par John Textor, Laurent Prud’homme ne devait être intronisé qu’au début de l’année 2024. L’ancien DG de L’Équipe a finalement endossé son nouveau costume depuis lundi.

Il y a une semaine, au moment du passage de l’OL devant la DNCG, John Textor n’était pas monté seul à Paris. Il avait été accompagné par Thierry Sauvage, mais aussi Laurent Prud’homme. Une demi-surprise concernant ce dernier. En effet, si le propriétaire américain avait confirmé l’arrivée de l’ancien DG de L’Équipe comme directeur général du club, Prud’homme n’était pas attendu avant le début de l’année 2024. Finalement, cette présence pour la DNCG était un premier indice sur une prise de fonction plus précoce qu’attendue. Avec David Friio comme directeur sportif, l’OL tient donc son nouveau directeur général depuis lundi.

Le représentant auprès des différentes autorités

Dans un message sur son compte X (anciennement Twitter), celui qui est passé par plusieurs pôles médias a annoncé le début de son aventure au sein du club lyonnais. "Très heureux d’avoir pris mes fonctions de Directeur Général de l’OL ce lundi. Merci à tous pour votre accueil." À 49 ans, Laurent Prud’homme prend la suite de Santiago Cucci, qui assurait le poste de président exécutif par intérim, et de Thierry Sauvage, directeur général de l'OL Groupe. Il sera "le principal représentant de l’OL auprès des autorités gouvernementales, publiques, administratives et sportives telles que la LFP, l’UEFA, les élus locaux et le Gouvernement français", comme l’avait décrit le club lyonnais dans son communiqué.