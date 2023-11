Laurent Prud’homme, ancien DG de L’Equipe et nouveau CEO de l’OL (Photo by Julien DE ROSA / AFP)

N’étant pas encore en poste avant quelques semaines et mois, Laurent Prud’homme est pourtant déjà au travail à l’OL. Le futur directeur général était présent au rendez-vous de la DNCG mardi avec John Textor et Thierry Sauvage.

À l’OL, on a plutôt tendance à se demander s’il y a un capitaine à bord du navire. Toutefois, mardi, c’est plutôt une bonne surprise qui est apparue au moment de la sortie de John Textor des bureaux de la LFP après l’audition auprès de la DNCG. En plus du propriétaire et président de l’OL, Laurent Prud’homme a été aperçu furtivement derrière son nouveau patron. La délégation lyonnaise était donc composée de John Textor, Thierry Sauvage, directeur général d’OL Groupe en partance, et Laurent Prud’homme. Voir ce dernier être présent pour défendre le dossier du club lyonnais est une demi-surprise puisque sa prise de fonction de directeur général du club n’est pas attendue avant janvier - février 2024.

Déjà présent au Parc OL dimanche pour OL - Lille, Laurent Prud’homme a déjà le nez dans les affaires courantes du club et remplace finalement au pied levé Santiago Cucci. Président exécutif pendant cinq mois, le Basque devrait, à la base, rendre son tablier une fois la réunion de la DNCG passée. Or, il a quitté le navire bien avant. Avec Laurent Prud’homme, qui connait bien les instances du football français, John Textor a aussi voulu montrer au gendarme financier que l’organigramme du club n’était pas tant un chantier que ça. Même si sur ce point qu’est la gouvernance, la DNCG n’a pas son mot à dire.