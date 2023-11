Laurent Prud’homme sera présent pour OL - Lille

Laurent Prud’homme, ancien DG de L’Equipe et nouveau CEO de l’OL (Photo by Julien DE ROSA / AFP)

Futur directeur général de l’OL dans les prochains mois, Laurent Prud’homme viendra pour la première fois au Parc OL à titre personnel. John Textor est lui retenu aux Etat-Unis.

Il prendra place dans la President Box, mais il n’observera le match entre l’OL et Lille qu’en qualité de simple spectateur. Bien que confirmé comme futur directeur général du club lyonnais, Laurent Prud’homme n’enfilera ce nouveau costume que dans quelques mois. Néanmoins, l’ancien DG de L’Équipe va pouvoir sentir une première fois l’atmosphère du Parc OL ce dimanche soir (20h45). Ayant répondu favorablement à l’invitation de John Textor, Prud’homme prendra place à titre personnel et non en qualité de directeur général (la date de sa nomination n'est pas encore connue) dans le bloc central réservé à la loge présidentielle.

Des hommages rendus à Genet, Collomb, Sécheresse

Néanmoins, il ne s’installera pas aux côtés de son futur nouveau patron. En effet, déjà absent pour l’inauguration de l’Arena jeudi, jour de Thanksgiving aux Etats-Unis, John Textor est retenu de l’autre côté de l’Atlantique et suivra cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1 de chez lui. À noter que l’OL a prévu plusieurs hommages en marge du match afin d’honorer la mémoire des personnes décédées ces dernières heures. Lucien Genet, ancien joueur du club, et Gérard Collomb auront le droit à un hommage à partir de 20h20 tout comme Jean-Yves Sécheresse, ancien adjoint en charge de la sécurité à la mairie de Lyon, qui a quitté ce monde courant novembre.