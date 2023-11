L'OL salue la mémoire de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon

Gérard Collomb avec Jean-Michel Aulas et Alain Perrin lors du doublé Coupe – Championnat en 2008 (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Maire de la Ville de Lyon entre 2001 et 2017 puis entre 2018 et 2020, Gérard Collomb a accompagné l’ascension de l’OL. À 76 ans, l’homme politique s’est éteint samedi des suites d’un cancer de l’estomac.

Il n’avait pas de rôle à proprement parlé dans le club et pourtant il sera toujours associé à la période faste de l’OL dans les années 2000. Maire de la Ville de Lyonnais à partir de 2001, Gérard Collomb a été aux premières loges pour suivre l’ascension du club lyonnais, les nombreux titres et la renommée qui ira avec. Il n’était d’ailleurs jamais bien loin de Jean-Michel Aulas sur les photos souvenirs des célébrations. À 76 ans, M. Collomb s’est éteint samedi soir. Touché par un cancer de l’estomac, l’homme politique a fini par y succomber.

Une grosse perte pour la ville, mais aussi pour l’OL dont il était un fidèle supporter et dont il avait également aidé à changer de dimension avec notamment son soutien pour la construction du Parc OL du côté de Décines. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, l’OL a tenu à rendre hommage à l’ancien maire de Lyon. "L’Olympique lyonnais présente ses condoléances à la famille et aux proches de Gérard Collomb. Son histoire restera à jamais liée à celle de notre club qu’il a toujours tant aimé et c’est avec émotion que nous nous remémorerons tous ces beaux moments passés avec lui."

Ils auront été nombreux, du premier titre de champion en 2002 à l’inauguration du Grand Stade en janvier 2016. La rédaction d’Olympique-et-Lyonnais présente aussi ses condoléances à l’entourage de Gérard Collomb.