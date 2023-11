Présent à Paris pour la réunion du Comex, Jean-Michel Aulas a balayé l’actualité de l’OL. L’ancien président voit dans la victoire à Rennes une lueur d’espoir et espère que les changements organisationnels vont porter leurs fruits.

Il n’est plus le président de l’OL et ça le démange parfois au moment de prendre la parole. Ce mardi, Jean-Michel Aulas a été longuement interrogé sur la situation actuelle à l’OL. N’ayant plus de titre si ce n’est d’être membre du conseil d’administration de l’OL Groupe, l’ancien président observe désormais le déclin lyonnais avec les yeux d’un supporter.

Comme bons nombres d’entre eux, il a dû avoir le sourire dimanche au moment de voir les joueurs de Fabio Grosso remporter enfin une première victoire cette saison. Le début de l’espoir pour l’OL ? "C'est le cœur qui parle parce que, comme tous les supporters, on souffre énormément, on n'avait pas l'habitude en plus de se retrouver dans cette situation. C'est vrai que le succès (de l'OL à Rennes, 1-0 dimanche), quel qu'il soit, vient redonner de l'envie, de l'espoir aux supporters et, j'en suis sûr, de la volonté incroyable aux joueurs et à l'entraîneur de se sortir de ce mauvais pas."

"Il faut préserver les actifs"

Dans la guéguerre qui se déroule en coulisses entre Jean-Michel Aulas et John Textor, l’ancien président cherche à mettre un peu d’eau dans son vin ces derniers temps. Forcément inquiet de voir l’OL dernier à cause "d’une greffe qui n’a pas pris", le membre du Comex de la FFF fait confiance à la direction pour inverser la tendance.

"Je suis persuadé que les nouveaux propriétaires vont s'interroger pour trouver les bonnes solutions, d'une part en changeant probablement un certain nombre de choses organisationnelles, et puis on arrive à un mercato d'hiver qui va permettre - ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Textor - d'embaucher les éléments qui ont manqué en ce début de saison."

Pas de quoi s’inquiéter donc entre Rhône et Saône, même économiquement. Aulas assure que le club "est l'une des plus belles réussites économiques de tous les clubs, français et même européens. Il y a énormément d'actifs et ce qu'il faut, c'est de préserver les actifs." Problème, tous ces actifs, que ce soit l’Arena, l’OL Reign ou la section féminine, sont vendus au cas par cas par John Textor…