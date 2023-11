OL : Grosso envoie un nouveau message à Cherki

Ayant choisi de mettre Rayan Cherki dans les meilleures conditions, Fabio Grosso avait opté pour un 4-4-2 losange à Rennes. Après la victoire (0-1), l’entraîneur de l’OL a rappelé son meneur à ses prérogatives collectives.

Depuis l’arrivée de Fabio Grosso, le temps de jeu de Rayan Cherki a fondu comme neige au soleil. Titulaire indiscutable sous Laurent Blanc, le meneur a perdu ce statut avec l’entraîneur italien. Pourtant, deux jours avant de se rendre à Rennes, Grosso avait insisté sur sa volonté de vouloir trouver le bon système pour Cherki puisse exprimer toutes ses qualités avec l’OL. À ces mots, l’Italien y a ajouté les actes puisqu’il a choisi de commencer la rencontre dominicale dans une nouvelle disposition en 4-4-2.

L’expérience a été mitigée collectivement même si Rayan Cherki a tenté de percuter balle au pied. Pas suffisant pour totalement convaincre Grosso de le laisser sur le terrain toute la rencontre. À la 64e minute, l’international Espoir a laissé sa place à Jeffinho, encore moins tranchant. "C’est important de comprendre que sur le terrain, on joue en équipe. Un joueur tout seul gagne difficilement, a rappelé le coach après la victoire (0-1). On parle tout le temps de lui. On sait que c’est un joueur de talent. J’en ai vu beaucoup avec du talent, mais je peux vous garantir que même sans talent, on peut faire une bonne carrière."

"La base est d'avoir un super état d'esprit"

Face à Rennes, Rayan Cherki a tenté de se mettre en évidence mais ce qui ressort de son match est avant tout son attitude. Le Lyonnais est retombé dans ses travers avec quelques gestes de frustration et certains reproches notamment à Ernest Nuamah, coupable de ne pas avoir fait un appel dans la direction espérée. C’est avant tout cet état d’esprit qui semble ne pas satisfaire Fabio Grosso, qui ne s’est pas privé pour envoyer un nouveau message à son joueur. "C’est important d’avoir du talent, mais ça doit être quelque chose en plus. La base, c'est d’avoir un super état d’esprit et la solidarité avec ses coéquipiers." Même en étant titularisé, le cas Rayan Cherki continue de faire parler à l’OL.