OL Académie : pas de victoire pour les U19 masculins et féminins

Dans le bon début de week-end de l’Académie, les U19 de l’OL ont empêché de signer un 100% de victoires. Quand les garçons se sont inclinés pour la troisième fois de suite à Sochaux (1-0), les féminines ont été tenues en échec à Strasbourg (1-1).

Le week-end avait été magnifiquement lancé au sein de l’OL Académie. Samedi, la réserve de Gueïda Fofana était allée s’imposer pour la première fois de la saison à l’extérieur sur la pelouse du FC Espaly (1-2). Dans le même temps, la réserve féminine avait pris le meilleur sur Clermont (2-5) grâce notamment à des doublés de Laureen Oillic et Liana Joseph. Avec ce succès, les Fenottes restent en embuscade à la 4e place, à trois points du leader grenoblois. Ces deux succès avaient donné des idées aux U17 de l’OL dimanche en fin de matinée. Dans le choc contre le Gazélec Ajaccio, les joueurs de Mohamed Chacha se sont imposés (3-1) et remontent à la 3e place au classement.

Troisième revers de suite pour les joueurs de Bréchet

Cette éclaircie dans le ciel de l’Académie après un dernier week-end noir n’a pas été confirmée par les U19 dimanche à 15h. Les deux équipes masculines et féminines étaient en déplacement et aucune n’a ramené les trois points. Pour les joueurs de Jérémie Bréchet, une crise couve puisqu’ils ont été battus pour la troisième fois de suite en championnat. Avec le revers à Sochaux (1-0), les coéquipiers de Prince Mbatshi conservent certes leur deuxième place mais vont devoir batailler dans la course au play-offs. Auxerre s’étant envolé en tête avec onze points d’avance, il ne reste désormais qu’une place à se jouer dans une poule homogène. Le douzième qu’est le FC Metz n’est qu’à cinq longueurs de l’OL et vue la dynamique lyonnaise, il y a de quoi s’inquiéter.

Pour les féminines, l’objectif de finir premières de la poule B est toujours d’actualité mais en concédant le nul (1-1) à Strasbourg, les jeunes Lyonnaises ont manqué l’occasion de partager la tête avec Dijon. Les deux formations s’affrontent ce mercredi en Bourgogne dans un match en retard et l’OL serait bien avisé de retrouver le goût de la victoire après trois matchs sans gagner.