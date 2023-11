OL : O’Brien succède à McCarthy, 34 ans plus tard

Jake O’Brien célébrant son but lors de Rennes – OL. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

En marquant de la tête au Roazhon Park dimanche, Jake O’Brien a offert la victoire à l’OL (0-1). Il a inscrit son premier but avec le club lyonnais, devenant le premier Irlandais à marquer depuis Mick McCarthy un soir d’août 1989.

En ne jouant que dix matchs avec l’OL, Mick McCarthy n’est pas forcément resté dans l’histoire du club lyonnais. En Irlande, l’ancien défenseur puis entraîneur est pourtant une vraie légende du pays. Ce nom, Jake O’Brien le connait trop bien et a bien évidemment été mis au courant du passé furtif de McCarthy entre Rhône et Saône. En signant à l’OL, le défenseur central, comme son illustre ainé, est devenu le deuxième Irlandais à porter les couleurs lyonnaises. Après un départ poussif, Jake O’Brien est en train de réussir là où Mick McCarthy a échoué : s’imposer, et ce, depuis l’arrivée de Fabio Grosso.

McCarthy buteur le 12 août 1989 contre Metz

Lancé par l’Italien à la surprise générale à Reims, le colosse irlandais est devenu incontournable depuis un mois et demi désormais. Solide dans les duels, rapide malgré sa taille, O’Brien est l’une des bonnes surprises de l’OL après onze journées. Depuis dimanche, il s’est également transformé en sauveur puisque son coup de tête sur un centre de Saël Kumbedi a offert sa première victoire à l’OL (0-1). Ce premier but avec le maillot lyonnais plein de rage ne fait pas de lui le premier buteur irlandais de l’histoire de l’OL. Malgré ses dix matchs, Mick McCarthy avait réussi à trouver le chemin des filets lors de la saison 1989-1990, un soir d’août 89 contre le FC Metz. Trente-quatre ans plus tard, il a dorénavant un successeur.