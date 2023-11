L’OL tient enfin sa première victoire de la saison à Rennes

Jake O’Brien unique buteur lors de Rennes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

En supériorité numérique pendant 86 minutes, l’OL a galéré à Rennes (0-1) ce dimanche. Mais l’unique but de Jake O’Brien enlève un poids aux Lyonnais qui signent une première victoire cette saison.

Au soir de la 12e journée de Ligue 1, l’OL est toujours dernier du championnat. Il compte toujours deux points de retard sur son premier poursuivant qu’est Metz. Et pourtant, ce dimanche, il y a bien des sourires sur les visages des joueurs de l’OL. Oui, pour la première fois depuis mai dernier, le club lyonnais a enfin gagné un match en championnat. Face à Rennes, les joueurs de Fabio Grosso se sont contentés du strict minimum (0-1) mais le but de Jake O’Brien vaut bien plus que trois points. Il enlève un très gros points à la tête des Lyonnais. Avec ce premier succès de la saison, les Lyonnais vont pouvoir passer une trêve internationale un peu moins maussade que ne le laisse penser le classement.

