Mahamadou Diawara et Alexandre Lacazette lors d’OL – Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour ce rendez-vous de la 12e journée de Ligue 1, Fabio Grosso a décidé d’innover encore. L’OL jouera en 4-4-2 losange contre Rennes, mais sans Alexandre Lacazette. Le capitaine prend place sur le banc.

Vendredi, il avait confié être toujours à la recherche de la bonne solution, du bon système. Ce dimanche, Fabio Grosso le prouve une fois de plus. Ayant déjà testé quatre schémas différents depuis son arrivée à l’OL, l’entraîneur italien en ajoute un cinquième ce dimanche à Rennes. Pour la première fois de la saison, la formation lyonnaise évoluera en 4-4-2 losange. Sur le papier, la prise de risque est alléchante afin de permettre à Rayan Cherki d’évoluer à son poste préférentiel. Seulement, dans ce onze mis en place par Grosso, une surprise de taille s’est glissée. Alors que Mama Baldé est en pleine crise de confiance et qu’une association avec Ernest Nuamah était attendue, Alexandre Lacazette va démarrer la rencontre sur le banc.

Tolisso remplace Diawara au milieu

Un choix fort de Fabio Grosso qui décide donc de se priver de son capitaine pour laisser sa chance au duo Baldé - Nuamah. Le pari est pris et il va falloir qu’il soit concluant, car les critiques risquent de s’abattre sur l’entraîneur lyonnais en cas de nouvelle désillusion en terres bretonnes. En repassant à quatre derrière et avec l’absence de Clinton Mata, la confiance a été donnée à Sinaly Diomandé pour accompagner Jake O’Brien dans l’axe de la défense. Au milieu de terrain, Corentin Tolisso retrouve une place de titulaire en lieu et place de Mahamadou Diawara qui commencera sur le banc. Justin Bengui, Diego Moreira et Duje Caleta-Car sont hors du groupe.

Le onze de l’OL contre Rennes : Lopes - Kumbedi, Diomandé, O’Brien, Tagliafico - Alvero, Tolisso, Caqueret - Cherki - Baldé, Nuamah