En supériorité numérique, l’OL est allé s’imposer à Rennes (0-1). Au milieu, Maxence Caqueret et Corentin Tolisso ont livré un match sérieux. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Tolisso et Caqueret ont assuré l’équilibre

Ce fut avant tout un travail de l’ombre. On ne peut pas forcément dire que Maxence Caqueret a ébloui cette rencontre, au contraire. Mais ce n’est pas ce qui lui a été demandé, que ce soit dans le milieu en losange puis dans le double pivot avec Corentin Tolisso. Néanmoins, les deux milieux ont livré un sacré abattage dans l’entrejeu. Avec l’infériorité rennaise, cela a été plus facile de gérer les espaces et courses, mais le milieu de l’OL a suffisamment été critiqué à raison depuis le début de la saison pour souligner cette prestation solide de Caqueret et Tolisso dans la victoire (0-1).

Capitaine au coup d’envoi, le champion du monde 2018 a apporté de l’impact dans les duels et dans le pressing avec 8 récupérations, record du match avec son acolyte du milieu. Ajouter à cela une touche technique pour ressortir ou lancer les attaquants. Ce n’est plus le Tolisso d’avant et les supporters se sont faits une raison, mais avoir le natif de Tarare a minima à ce niveau sera déjà d’une grande d’aide dans cette saison difficile.

Le flop : Nuamah encore trop brouillon

Depuis son arrivée, on reste sur notre faim. À 20 ans, on se doutait bien qu’il ne pourrait jouer les sauveurs de l’OL, mais l’acclimatation est encore compliquée pour Ernest Nuamah. Tantôt titulaire, tantôt remplaçant, le Ghanéen n’a forcément pas de continuité dans le jeu. Néanmoins, ce dimanche à Rennes, Nuamah a montré les défauts qu’on peut lui connaitre depuis deux mois. Il apporte clairement de la percussion balle au pied et son profil est peut-être l’un des seuls dans le groupe lyonnais. Seulement, il a parfois cette image de soliste comme peut l’être Rayan Cherki. C’est d’ailleurs assez cocasse de voir le meneur reprocher à un autre joueur ce qu’il fait lui-même.

Mais pour en revenir à Nuamah, il a certes fait le décalage pour Kumbedi amenant le but de O’Brien mais à côté de ça, il a fait beaucoup de mauvais choix. Trop brouillon techniquement, il n’a pu lancer correctement Alexandre Lacazette dans la profondeur alors que l’espace était libre. Passé d’attaquant, à ailier, puis de nouveau comme second attaquant, Ernest Nuamah a pas mal bourlingué à Rennes. Sans jamais vraiment trouver la bonne carburation.