À son avantage avec l’équipe de France Espoirs, Rayan Cherki peine à se montrer avec l’OL. Interrogé sur ces différences de prestations, Thierry Henry met en avant l’intensité des matchs.

Comme un symbole, c’est d’une talonnade que Rayan Cherki s’est enfin montré décisif cette saison en Ligue 1. En déviant le ballon vers Skelly Alvero, le meneur de l’OL a débloqué son compteur avec une première passe décisive en dix matchs. Néanmoins, remplaçant au coup d’envoi, son cas continue de faire parler depuis l’arrivée de Fabio Grosso. L’entraîneur italien ne lui accorde qu’une confiance restreinte et ses minutes ont chuté dans les grandes largeurs. Dans le dur à l’OL, Cherki rayonne pourtant avec les Espoirs.

De nouveau sélectionné en novembre, le Lyonnais va retrouver Thierry Henry avec qui une relation de confiance s’est installée. "Pour moi, c’est un 10. On joue dans un système où il a souvent des solutions, souvent des appuis et des courses devant, des latéraux, a décrit le sélectionneur des Bleuets jeudi sur La Chaine L’Équipe. Ça reste des prestations Espoirs. J’essaye juste de le mettre dans des conditions où il peut s’exprimer, mais croyez-moi qu’on est intransigeant avec lui s’il ne fait pas ce qu’il a à faire."

"C'est chacun sa façon de voir les choses"

Comme Laurent Blanc, Thierry Henry a choisi de miser sur la tactique de la carotte et du bâton pour voir Rayan Cherki donner le meilleur de lui-même. Cela porte ses fruits. En effet, sur les quatre matchs dirigés par le nouveau sélectionneur, le Lyonnais de 20 ans s’est montré décisif. Avec cinq buts et trois passes, les débuts sont rêvés.

Mais, Henry préfère se rendre à l’évidence. Il est impossible de comparer un match des Espoirs avec des joueurs de moins de 23 ans et un match de Ligue 1. "Il faut comparer ce qui est comparable entre un match Espoirs et un match de Ligue 1, il faut être honnête. J’ai regardé les prestations de l’OL et c’est difficile, mais encore une fois, je ne peux pas juger ça et ce que fait le coach lyonnais. C’est chacun sa façon de jouer et de voir les choses."