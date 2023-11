La police française lors des affrontements entre supporters de l’OL et de Besiktas (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À l’heure où l’OL a fait appel de la décision de la commission de discipline concernant le match contre l’OM, un supporter du club lyonnais va devoir répondre de ses actes. Le 18 décembre, il sera jugé à Marseille pour violences sur un policier.

Le match entre l’OM et l’OL a fait et fera couler encore beaucoup d’encre d’ici au 6 décembre prochain. La commission de discipline a décidé de se déclarer incompétente pour juger les évènements en marge de l’Olympico et n’a donc pas sanctionné le club marseillais pour les violences autour du Vélodrome malgré les douze points de suture de Fabio Grosso. "Choqué", l’OL a décidé de faire appel pour au moins obtenir la tenue de la rencontre reportée à huis clos ou sur terrain neutre. À cette question va s’ajouter les sanctions possibles contre le club lyonnais suite à la mise en instruction du dossier concernant les faits et gestes racistes d’individus dans le parcage visiteurs le 29 octobre dernier. La décision sera rendue le 22 novembre prochain. Mais, ces incidents se jouent aussi au niveau judiciaire avec plusieurs mises en examen.

Deux supporters de l'OM comparaîtront devant la justice les 23 novembre et 29 janviers prochains pour des dégradations et des jets de projectiles (l'un d'eux a été placé en détention provisoire), un fan de l'OL a également rendez-vous avec la justice marseillaise. Interpellé le soir du match, il sera jugé pour avoir violemment frappé un CRS au casque. Placé sous contrôle judiciaire depuis l’interpellation, il a l'interdiction de fréquenter un stade, ses abords et de se rendre à Marseille depuis. Il sera jugé devant le tribunal de Marseille le 18 décembre prochain.