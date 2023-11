L'OL a rapidement montré son désaccord avec la décision de la commission de discipline de ne pas sanctionner l'OM après le caillassage du bus lyonnais. Le club a annoncé faire appel ce jeudi.

La commission de discipline n'a prononcé aucune sanction à l'encontre de l'OM après l'attaque du bus lyonnais aux abords du Vélodrome. Une non-décision qui s'explique par la distance entre le lieu des incidents et la zone de responsabilité du club phocéen. Elle ne convient pourtant pas à l'OL qui a annoncé, dès ce jeudi matin, faire appel. "L'Olympique Lyonnais est profondément choqué par la décision de la commission de discipline de se déclarer incompétente", a communiqué le club.

"Décision inaudible"

Le caillassage contre le bus de l'OL a entraîné la blessure de Fabio Grosso, qui s'est fait poser douze points de suture et a bénéficié de trente jours d'ITT, et celle de son adjoint Raffaele Longo. Le club rhodanien met également en avant "l’agression de six cars transportant ses supporters ayant emprunté le même itinéraire que celui des joueurs, 20 minutes après les premiers incidents". Il tient à rappeler que ces événements ont eu "des répercussions majeures" sur les Lyonnais, membres de l'équipe et supporters, présents à Marseille.

Au moment de faire appel du verdict de la commission de discipline, l'OL évoque une "décision inaudible". Plus tard dans le communiqué, le club décrit également un "traitement ubuesque de ce dossier où toutes les parties semblent chercher à se défausser de ses responsabilités". Pour rappel, les dirigeants des deux clubs ont été entendus par l'instance disciplinaire mercredi.