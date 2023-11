Pour le retour des semaines à trois matchs, l’OL affronte Montpellier ce vendredi (21h) à Décines. En plus de confirmer le succès au Paris FC, les Fenottes ont forcément la Ligue des champions dans un coin de la tête.

C’est avec un sourire que Sonia Bompastor s’est présentée à la presse mercredi. Il y avait de quoi il faut le dire. Trois jours auparavant, l’OL était allé frapper un très gros coup sur la pelouse du Paris FC. Le choc attendu a livré un beau spectacle, mais la suprématie lyonnaise n’a pas été remise en cause, loin de là (6-1). Une démonstration contre le dauphin, un festival offensif, une place de leader confirmée et aucune blessure à déclarer, difficile pour Sonia Bompastor de faire la moue cette semaine à Décines. C’est pourtant mal connaitre l’entraîneure lyonnaise qui reste exigeante qu’importent les résultats.

La belle victoire à Paris n’a pas échappé à la règle. "On se sent bien, pour ne pas dire léger. En pleine confiance avant de recevoir Montpellier. C’est notre meilleur match dans le contenu, mais s’il y a toujours des choses comme le quart d’heure parisien." Cela peut prêter à sourire après une victoire 1-6, mais Bompastor est à l’image de son groupe : exigeant. Ce vendredi (21h), les Fenottes rentreront sur le terrain avec un seul objectif : confirmer ce succès contre le Paris FC face à Montpellier. Ce n’est plus le MHSC d’antan, mais le club héraultais, quatrième, reste un poil à gratter. "Aller battre le Paris FC 6-1 et ne pas faire un bon match contre Montpellier ne serait pas crédible."

Trois matchs en une semaine et des changements par petites touches

Ce rendez-vous de la 7e journée de D1 à Décines doit surtout lancer le retour des fameuses semaines à trois matchs. C’est en effet le programme réservé aux Lyonnais sur les deux prochaines semaines avec six rendez-vous en l’espace de quinze jours. Le début des choses sérieuses, mais aussi l’odeur de la Ligue des champions qui vient gentiment humer les narines lyonnaises. Programmées pour régner sur le championnat, les joueuses de l’OL ont notamment l’ambition qui décuple quand il vient de parler de la scène européenne. Le début de parcours 2023-2024 se passera du côté de Prague mardi face au Slavia.

Dans une poule où les noms sont bien moins ronflants que la saison dernière, l’OL ne devrait pas subir d’impairs, d’autant plus si Sonia Bompastor effectue peu de turnovers. Forte d’un groupe de qualité, l’entraîneure peut effectuer quelques retouches par-ci, par là, mais à l’instant T, les titulaires semblent indéboulonnables dans une semaine à un match. Avec Montpellier, Prague puis Dijon vendredi prochain, les onze devraient logiquement bouger. "Quand une équipe performe, c’est plus dur pour les autres d’y entrer, mais on aura beaucoup de matches. Et il y aura des opportunités de montrer des choses pendant ces temps de jeu et à l’entraînement."

Des matchs européens plus abordables que la saison dernière

Dimanche face au Paris FC, Eugénie Le Sommer et Ada Hegerberg, toutes deux auteures d’un doublé, ont attiré les projecteurs sur elles. Néanmoins, le but de Sara Däbritz a mis en lumière l’apport de ces remplaçantes de luxe. L’Allemande est venue parachever un travail collectif avec trois entrantes décisives sur l’action (Däbritz, Becho, Majri). Les places sont chères et chaque minute vaut son pesant d’or. Ce vendredi contre Montpellier, la hiérarchie ne sera pas bousculée outre-mesure. Mais avec Prague dans un coin de la tête, Sonia Bompastor espère lancer de la meilleure des façons un marathon de quinze jours.