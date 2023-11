OL : Le Sommer rentre encore un peu plus dans l’histoire de la D1

Double buteuse dans la large victoire de l’OL au Paris FC (1-6), Eugénie Le Sommer a confirmé sa bonne forme. Elle est surtout devenue la meilleure buteuse de D1 au 21e siècle.

Il ne fallait pas être en retard au stade Charlety dimanche soir, au risque de louper ce qui sera assurément l’un des buts de la saison en D1 féminin. Après seulement 50 secondes de jeu, Eugénie Le Sommer a refroidi l’ambiance dans la capitale, tout en forçant à s’incliner. Avec un enchaînement coup du sombrero – volée dans la surface, l’attaquante a parfaitement lancé l’OL dans sa quête d’un succès contre le Paris FC (1-6). "C'est des buts que j’aime marquer. C’est à l’instinct, a-t-elle avoué après la rencontre. Je reçois le ballon de Selma (Bacha) un peu en l’air et dans ma tête, je veux tout de suite me retourner pour tirer. Derrière, je ne me pose pas de question. Quand on est en confiance, c’est plus facile de tenter ces gestes."

Meilleure buteuse au 21e siècle et non de l'histoire

Dimanche soir, Le Sommer a fait mouche d’entrée de jeu avant d’inscrire un doublé dans "le match le plus abouti de ce début de saison. On a frappé un gros coup." Dans son duel à distance avec Gaëtane Thiney dans la course au titre de meilleure buteuse, la Lyonnaise s’est envolée avec ces deux buts qui portent à huit son total depuis le début de la saison. Attaquante en forme, Eugénie Le Sommer en a aussi profité pour inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du championnat.

Si elle s’était donnée jusqu’à la fin de la saison pour égaler et doubler Laetitia Tonazzi la Bretonne n’a eu besoin que de 90 minutes pour devenir la meilleure buteuse au 21e siècle de la D1 féminine avec 224 buts désormais. Pour l’être dans toute l’histoire, ça n’arrivera jamais puisque le comptage des buts n’a débuté qu’au début des années 2000. Ce qui laisse penser que Tonazzi en a sûrement marqué avant. Qu’importe, Eugénie Le Sommer est bel et bien dans l’histoire.