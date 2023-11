L’OL Futsal continue son sans-faute

Leader du championnat R1, l’OL Futsal est sur une très bonne dynamique. Les Lyonnais ont signé un sixième succès en autant de matchs après avoir pris l’ascendant sur le FC Vénissieux.

La montée est-elle pour cette année ? Après seulement six matchs joués et surtout un barrage à l’issue de la saison, il est encore bien trop tôt pour le dire. Néanmoins, l’OL Futsal ne pouvait pas mieux démarrer cet exercice 2023-2024 pour y croire. Mathieu Salamand, passé sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" il y a quelques semaines, avait avoué que l’équipe souhaitait y aller étape par étape et que l’ascension au niveau supérieur était un objectif. Pour le moment, cette mission est sur les bons rails puisque les hommes de David Touré sont en tête du championnat avec six victoires en six matchs.

Quand l’ALF Futsal a été surpris il y a deux semaines sur le terrain de Saint-Priest, l’OL Futsal n’a pas tremblé ce week-end au moment de jouer pour la première fois dans la peau du leader. Au gymnase Ostermeyer de Vénissieux, il n’y a pas eu pléthore de buts, mais les quatre réalisations lyonnaises ont suffi pour prendre le meilleur sur le FC Vénissieux (1-4). Comptant toujours trois points d’avance sur l’ALF, l’OL Futsal accueillera l’AS Martel Caluire, samedi 11 novembre à Décines. Face à l’avant-dernier de la poule, un 7e succès sera logiquement recherché.