Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est revenue sur le départ de l’OL de Laurent Blanc. Avec Mathieu Salamand, l’équipe de TKYDG s’est penché sur les raisons de ce départ et sur la potentielle arrivée de Gennaro Gattuso.

Onze mois et au revoir. Ce lundi, Laurent Blanc et l’OL ont officialisé la fin de leur relation après une semaine de flou artistique à Décines. Le club lyonnais a communiqué dans l’après-midi, permettant à l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" de revenir sur cette décision qui était devenue inéluctable depuis la défaite contre le PSG le 3 septembre dernier. Avec Laurent Blanc sur la touche désormais, l’OL est désormais à la recherche d’un coach et la tendance va en direction de Gennaro Gattuso. Avec Mathieu Salamand comme invité, l’équipe de TKYDG s’est penché sur le cas de l’ancien milieu italien et s’il a bien le profil pour prendre en mains l’effectif actuel lyonnais.

Après ces diverses questions, le troisième thème a tourné autour de Jorge Mendes qui n’est autre que l’agent de Gennaro Gattuso. Avec l’Italien, l’agent pourrait continuer à tisser sa toile au sein de l’OL et devenir officieusement un conseiller de John Textor. Faut-il s’en méfier ? L’équipe de TKYDG s’est posée la question avant de se tourner vers des sujets plus légers avec notamment la section futsal de l’OL avec Mathieu Salamard, l’un des pionniers de cette équipe. Pour finir avec le sourire, tout ce joli monde est revenu sur le sacre des Fenottes lors du Trophée des championnes.