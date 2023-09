Gennaro Gattuso et l’OL, ça chauffe

Après avoir mis fin au contrat de Laurent Blanc, l’OL recherche un nouvel entraîneur. Tout porte à dire que Gennaro Gattuso sera l’heureux élu.

Après un champion du monde 1998, un champion du monde 2006 sur le banc de l’OL ? Depuis ce lundi après-midi, Laurent Blanc n’est plus l’entraîneur du club lyonnais après onze mois d’aventure. Il faut désormais lui trouver un successeur, car un match de Ligue 1 se profile dimanche soir au Parc OL contre Le Havre. Le trio intérimaire Vulliez - Bréchet - Anderson sera-t-il sur le banc à Décines pour cette 5e journée ? Ce n’est clairement pas la tendance dans l’environnement lyonnais qui souhaite nommer un nouvel entraîneur dans les prochaines heures. Et tout porte à dire que Gennaro Gattuso sera bien l’homme de la situation.

Chuchoté à l’oreille de John Textor par Jorge Mendes, le nom de l’entraîneur italien a pris du poids au fur et à mesure de la journée et ce n’est dorénavant plus qu’une question d’heures, selon Gianluica Di Marzio, journaliste italien spécialisé du mercato. L’OL et Gattuso discutent et quelques détails sont encore à régler. Un contrat jusqu’en juin 2025 atteindrait l’ancien coach de l’AC Milan et du Napoli qui devrait débarquer avec un staff presque au complet. La journée de mardi pourrait bien être décisive.