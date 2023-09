Laurent Blanc n’est plus l’entraîneur de l’OL

Laurent Blanc, entraîneur de l’OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Après plusieurs jours d'attente et de flou, Laurent Blanc et l’OL ont pris des chemins différents d'un commun accord ce lundi. L’entraîneur français n’aura pas tenu un an dans le club lyonnais.

La messe semblait dite depuis dimanche soir et la défaite (1-4) contre le PSG. Après un nouveau revers, la question de l’avenir de Laurent Blanc était sur toutes les lèvres au Parc OL. Santiago Cucci avait choisi de botter en touche, sans vraiment le faire. Cette sortie n’avait pas forcément aidé à se projeter sur un futur avec Blanc et les deux parties ont donc décidé de se séparer. Il aura fallu du temps (trop ?) mais la sentence est enfin tombée ce lundi. Onze mois après avoir été intronisé comme coach par Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc prend déjà la porte, tout comme Franck Passi et Philippe Lambert.

1,53 point de moyenne durant son mandat

Resté pendant six ans sans entraîner depuis son départ du PSG, le champion du monde 1998 ne s’attendait certainement pas à un retour aussi compliqué en Ligue 1. Il savait que la situation à l’OL n’était pas la meilleure qui puisse exister, mais il ne pensait pas être avoir autant les mains liées avec un effectif qu’il n’a d’abord pas choisi puisqu'il n’a pu façonner à son image à cause des restrictions de la DNCG.

Malgré une bonne deuxième partie de saison dernière, Laurent Blanc paie son bilan sportif (1,53 point de moyenne), un certain détachement sur la situation, mais aussi le fait qu’il soit un "vestige" de la direction sous Jean-Michel Aulas. Le Cévenol débarqué, l’OL va désormais se mettre à la recherche d’un nouvel entraîneur qui aura, lui aussi, pour objectif de redresser la situation actuelle à Décines. Ces dernières heures, c'est bien Gennaro Gattuso qui tiendrait la corde.