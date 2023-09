OL : Le Sommer et Hegerberg au "conseil du football de l’UEFA"

Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer lors de OL – ASSE (crédit : David Hernandez)

Après la victoire de l’OL lors du Trophée des championnes dimanche, Eugénie Le Sommer et Ada Hegerberg ont pris la direction de Nyon (Suisse). Les deux attaquantes font partie du "conseil du football de l’UEFA" qui se réunit ce lundi pour discuter des questions fondamentales liées au foot féminin.

La nuit a été courte pour les joueuses de l’OL et encore plus pour Eugénie Le Sommer et Ada Hegerberg. Si la Norvégienne n’a pas joué le Trophée des championnes dimanche contre le PSG (2-0) en raison d’une gêne musculaire, elle était bien à Troyes pour voir ses coéquipières faire le triplé dans la compétition. Revenues à Lyon tard dans la nuit (ou tôt le matin), les deux attaquantes lyonnaises ont pris la direction de Nyon en Suisse pour participer au conseil du football de l’UEFA.

Cet organe consultatif a été créé pour, selon les dires de l'UEFA, "formuler des opinions institutionnelles mais indépendantes basées sur l’expérience et l’expertise de ses membres concernant des thèmes fondamentaux liés au football féminin, tels que les Lois du Jeu, l’arbitrage, le calendrier des matches et le bien-être des joueuses, ainsi que la Stratégie de l’UEFA en matière de football féminin."

Avec Hegerberg et Le Sommer, l’OL, référence mondiale dans le football féminin, place deux joueurs dans ce conseil où d’autres Fenottes siègeront également. Ancienne meilleure buteuse du club lyonnais, Lotta Schelin est aussi de la partie, tout comme Laura Georges. Pour ce rendez-vous annuel, la séance tournera avant tout autour de la question d’arbitrage telles que la ligne d’intervention de l’UEFA, l’assistance vidéo à l’arbitrage et les fautes de main, sur les compétitions, sur les questions médicales, ainsi que sur la stratégie de l’UEFA en matière de football féminin après 2024.