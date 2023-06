Laurent Blanc est le septième entraîneur à s'asseoir sur le banc de l'OL ces dix dernières années. Tous n'ont pas eu la même réussite entre Rhône et Saône.

1 - Rudi Garcia

Le moins que l'on puisse dire est que son passage à l'OL n'aura pas fait l'unanimité. Pourtant, Rudi Garcia a la meilleure moyenne de points (toutes compétitions confondues) pour un coach lyonnais sur ces dix dernières années (1,88 point/match). Arrivé à Lyon après l'éviction de Sylvinho en octobre 2019, l'ancien coach de la Roma n'est pas parvenu à ramener l'OL dans les places européennes. Le bilan de la première saison de Rudi Garcia est sauvé par une qualification en finale de Coupe de la ligue, mais surtout par une magnifique épopée en Ligue des Champions. Lors du Final 8, l'OL élimine tour à tour la Juventus et le Manchester City de Pep Guardiola.

Dans l'euphorie d'un été sensationnel, Rudi Garcia rempile pour une saison avec l'OL. Après un début de saison compliqué avec une seule victoire en six rencontres, les Lyonnais enchaînent quatorze succès en dix-huit matchs de Ligue 1, et terminent la phase aller à la première place. Les hommes de Rudi Garcia ne tiennent pas la cadence de Lille, Paris et Monaco et finissent aux pieds du podium. Après des divergences avec sa direction, et notamment Juninho, l'ancien entraîneur marseillais quitte l'OL à l'issue de la saison.

2 - Bruno Genesio

Des sept entraîneurs lyonnais sur cette décennie, Bruno Genesio est celui qui est resté le plus longtemps sur le banc de l'OL. Adjoint d'Hubert Fournier avant son licenciement, le Gone prend la tête de l'équipe en décembre 2015 et est déjà contesté par le public. Arrivé à quelques jours de l'installation dans le nouveau stade, les supporters voient sa nomination comme un manque d'ambition de la part de Jean-Michel Aulas. L'OL finit la saison 2014-2015 en trombe et décroche la seconde place de Ligue 1.

Le bilan de Bruno Genesio est plutôt positif (1,84 point/match), mais surtout frustrant. Des sept entraîneurs passés par l'OL depuis 2013, il aura sans doute eu l'effectif le plus fourni. Malgré des qualifications en coupe d'Europe, l'absence de titre laisse un goût amer aux supporters. Ces derniers réclameront son départ après une nouvelle désillusion en 1/2 finale de Coupe de France face à Rennes, au Parc OL. Vainqueur de Paris à plusieurs reprises, de Manchester City ou de la Roma, l'OL de Genesio gardera l'image d'une équipe coriace contre les grosses écuries, mais incapable de trouver la solution face aux plus faibles. Un problème qui empêchera les Lyonnais de titiller le PSG en championnat sur 38 journées.

3 - Laurent Blanc

Arrivé mi-octobre, la première partie de l'ère Laurent Blanc est bien difficile à analyser. Les joueurs lyonnais ont bien réagi à sa nomination. Apathique à la fin du mandat de Peter Bosz, l'OL reste sur une série de six matchs sans victoire avant la venue du tacticien gardois. Il semble réveillé l'équipe lors de ses premiers matchs à la tête de celle-ci. Au retour de la Coupe du Monde, les Lyonnais reprennent rapidement leurs mauvaises habitudes. Après un match réussi face à Brest, l'OL déçoit à nouveau face à Clermont au Parc OL. Comme en 2021-2022, ces montagnes russes incessantes rythment la saison des Gones et le champion du monde 1998 ne parvient pas à stabiliser les résultats de son équipe.

L'OL de Laurent Blanc tourne à une moyenne de 1,82 point/match, en net évolution par rapport au 1,4 point/match lors de son arrivée. Il a le mérite de sortir la tête de ses joueurs de l'eau et d'espérer jusqu'au bout accrocher l'Europe. Est-ce bien suffisant ? Conforté par John Textor, il aura encore une saison pour faire mieux.

4 - Rémi Garde

Il n'aura pas eu la période la plus facile à gérer. Rémi Garde débarque en 2011 pour succéder à Claude Puel dans un OL qui cherche à réduire les dépenses et pérenniser le financement de son futur stade. Le club compte s'appuyer sur ses jeunes et confie donc son équipe première à son ancien directeur du centre de formation. Sa première saison est contrastée. L'OL finit quatrième et sort en 1/8e de finale de Ligue des Champions face à l'Apoel Nicosie. Les hommes de Rémi Garde ne se qualifient pas pour la C1 pour la première fois depuis 1998. Cette saison sera aussi celle de la victoire en Coupe de France face à Quevilly.

Les deux années suivantes seront du même acabit. L'OL remporte son dernier titre avec un trophée des Champions face à Montpellier et assure la qualification en coupe d'Europe. Le club joue surtout avec un effectif très jeune et démarre les matchs avec beaucoup de joueurs issus du centre de formation. Rémi Garde lance Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Anthony Lopes ou encore Samuel Umtiti dans le monde professionnel et n'hésite pas à installer certains d'entre eux dans le onze. Le bilan du Gone est positif (1,75 point/match) dans un contexte bien difficile.

5 - Hubert Fournier et Peter Bosz

Malgré une moyenne de point similaire (1,67 point/match) sur le banc de l'OL. Hubert Fournier et Peter Bosz n'ont pas laissé la même image lors de leur passage dans le Rhône. Fournier débarque en 2014 et commence son aventure avec un affront. Son équipe perd contre l'Astra Giurgu à Gerland (1-2). L'OL est éliminé de toute compétition européenne dès le mois d'août. L'ancien coach rémois réussit à rebondir. Malgré une série de trois défaites lors des quatre premières rencontres de Ligue 1, les Lyonnais enchaînent 22 matchs avec un bilan de 15 victoires, 6 nuls et 1 défaite. Des performances impressionnantes qui permettent à l'OL d'espérer décrocher le titre, finalement remporté finalement par le PSG. La seconde saison du DTN est bien moins concluante. Son équipe est éliminée en phase de groupe de Ligue des Champions au profit du Zénith et La Gantoise. Hubert Fournier est licencié au mois de décembre alors que l'OL pointe à la 9e place en Ligue 1.

Il n'y a pas grand-chose à retenir du passage de Peter Bosz à Lyon. Arrivé à l'OL à l'été 2021, le Batave n'a jamais réussi à imposer sa patte. Sa première saison est ratée. Son équipe ne parvient jamais à enchaîner les résultats positifs et végète dans le ventre mou de la Ligue 1 durant les 38 journées. Dans le jeu ce n'est guère mieux, le style Bosz attendu n'a jamais convaincu joueurs et supporters. L'OL est éliminé en Ligue Europa après une humiliation au Parc OL (défaite 0-3 face à West Ham) et ne se qualifie pas pour une coupe d'Europe. Maintenu par la direction lyonnaise, la deuxième saison s'enclenche dans la même dynamique que la première et le technicien hollandais est démis de ses fonctions dès le mois d'octobre.

6 - Sylvinho

Certainement la plus grosse déception. Nommé par Juninho à l'arrivée en poste du directeur sportif brésilien, Sylvinho vit sa première expérience sur un banc, en tant que numéro un, à l'OL. Des recrues onéreuses débarquent et les deux premiers matchs de championnat sont très convaincants. Les Lyonnais battent successivement Monaco (3-0) et Angers (6-0). Cette victoire au Parc OL face au SCO sera la dernière de Sylvinho en championnat. Après six matchs sans victoire en Ligue 1, les Gones s'inclinent dans les dernières secondes à Geoffroy Guichard. Malgré un nul face au Zenith (1-1) et une victoire à Leipzig (0-2), Sylvinho est licencié au mois d'octobre avec une moyenne de 1,18 point/match.