OL : conserver Blanc est une "décision logique au niveau du bilan"

Arrivé en octobre dernier, Laurent Blanc a encore un an de contrat. Mais avec l’arrivée de la direction, son poste aurait pu être menacé. Finalement, John Textor a choisi de le maintenir à sa place pour la saison prochaine.

Il y a au moins des choses qui sont sûres dans l’intersaison estivale. En attendant que John Textor fasse les annonces officielles concernant le futur organigramme sportif de l’OL, la reprise est fixée au 6 juillet prochain. Elle sera dirigée par Laurent Blanc qui va continuer l’aventure lyonnaise une saison de plus. L’entraîneur a été confirmé par son nouveau président, fort d’une deuxième partie de saison réussie sur le plan comptable.

Avec 37 points pris, l’OL n’a été devancé que par Lens et le PSG sur les 19 matchs joués entre la mi-janvier et ce début de mois de juin. Ça n’a pas été suffisant pour accrocher l’Europe, car Blanc "partait de trop loin" selon Nicolas Puydebois mais cela a fini de convaincre la nouvelle direction.

"C'est logique de le confirmer si on prend son bilan depuis qu’il est arrivé. Je ne parle pas de la qualité de jeu, mais simplement du bilan comptable, a précisé notre consultant sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. On a loupé une ou deux occasions, mais on a aussi eu des matchs où ils nous ont retourné la situation, à faire preuve d’un bel état d’esprit, notamment contre Montpellier. Sur son bilan depuis qu’il est là, sans parler de qualité de jeu, les résultats sont malgré tout revenus. On demande à un entraîneur de gagner les matchs, puis de bien jouer et ensuite de gagner des titres. Dans les étapes de progression, il remplit les cases aujourd’hui."

S’il y a forcément matière à redire sur le fond de jeu et que la saison prochaine doit montrer une amélioration sur ce point avec une préparation estivale complète, Laurent Blanc a redressé quelque peu la barre. Ce n’est pas encore totalement satisfaisant, mais avec 1,71 point pris par match, il se situe derrière Bruno Genesio (1,92) et Rudi Garcia (1,88) dans le bilan des six derniers coachs de l’OL. Le natif d’Alès est talonné par Rémi Garde (1,68) tandis que Peter Bosz (1,58) et Sylvinho (1) ferment la marche.