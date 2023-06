Grégory Doucet : "Jean-Michel Aulas est une figure de notre ville"

Grégory Doucet, maire de Lyon (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Interrogé par l'Equipe, Grégory Doucet a rendu hommage à l'ancien président de l'OL, un mois après son départ du club.

Voilà maintenant presque un mois que l'annonce est tombée. Le 7 mai dernier, après un match rocambolesque face à Montpellier, l'Olympique Lyonnais annonçait le départ de Jean-Michel Aulas. De nombreuses réactions ont suivi cette nouvelle. Lundi, Grégory Doucet a témoigné son admiration pour le président emblématique de l'OL. Le maire de la ville de Lyon depuis 2020 a vécu les trois dernières années de JMA à la tête de l'Olympique Lyonnais, assez pour se rendre compte de l'héritage que laisse l'ancien président lyonnais. "C'est une figure de notre ville. Plus de 50 titres, trente-six ans d'activité, un engagement pour le sport masculin comme féminin : au nom de la ville de Lyon, j'ai eu l'occasion de le remercier publiquement. Il laisse un patrimoine lyonnais qui a beaucoup d'avenir. J'ai à cœur que le club continue de rayonner et de prospérer", a déclaré Grégory Doucet dans l'Equipe.

"La vision du sport féminin de Kang m'intéresse"

Le maire de Lyon a aussi évoqué la nouvelle direction de la section féminine de l'OL. "J'ai pu rencontrer récemment Michele Kang, avec qui je pense avoir beaucoup à échanger. Sa vision du sport féminin m'intéresse tout particulièrement." Grégory Doucet a aussi loué les actions de préventions du club lyonnais, notamment pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. "A Lyon, on a des exemples emblématiques, avec le club de La Duchère, remarquablement engagé dans cette thématique et qui montre la voie, mais l'OL aussi, qui a été actif dans ce domaine." Un engagement important, mis en avant par le maire de Lyon, qui aura à cœur de poursuivre cette collaboration avec la nouvelle direction.