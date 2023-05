Aulas, à jamais président de l’OL et des Lyonnais

Samedi soir, Jean-Michel Aulas a tiré sa révérence comme président de l’OL. Néanmoins, les marques d’affection des supporters lyonnais ont montré qu’il restera à jamais lié au club lyonnais et qu’il sera difficile de le détrôner.

Voilà, c’est fini. Les paroles de la chanson de Jean-Louis Aubert doivent résonner depuis quelques heures dans la tête de Jean-Michel Aulas. Depuis samedi soir, il a rendu son tablier, celui d’un président quasi modèle, celui d’un homme prêt à tout pour son club pendant 36 ans durant. Samedi, il a tenté de contenir ses larmes, mais il a finalement laissé la glace se briser, comme si l’accumulation des événements depuis deux semaines lui pesait trop. On a vu un président humain, loin de celui qui contrôle tout sur son passage.

On a retrouvé ce président "attachiant" pour qui le sang est rouge et bleu et qui est prêt à défendre son club bec et ongles. Mais qui même un soir d’hommage a trouvé le moyen de refaire le listing de tous les trophées glanés sous sa présidence. Après 36 ans de dur labeur, on ne se refait pas et Jean-Michel Aulas aura toujours les défauts de ses qualités. Celles d’un bâtisseur qui aura amené un club qui végétait en D2 aux sommets nationaux et presque européens en l’espace de vingt ans. Jean-Michel Aulas est l’OL et l’OL est Jean-Michel Aulas.

Les dernières années et l’absence de titres chez les garçons depuis une décennie ont quelque peu rafraîchi les relations avec les supporters. Certains demandaient son départ depuis quelques saisons. C’est désormais chose faite et maintenant que c’est acté, c’est à regretter que ce moment soit arrivé. La soirée de samedi a montré qu’entre le président Aulas et le peuple lyonnais, l’amour sera indéfectible. Ils se sont aimés, ils se sont déchirés, mais ont finalement avancé main dans la main pour devenir une référence du football français.

L'OL a fêté un membre de la famille

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas et finalement, l’éviction surprise a renforcé ce lien éternel entre Lyon et Jean-Michel Aulas. La sortie aurait pu être plus belle et prévue, mais ce sentiment d’avoir été mis à la porte a redonné du crédit à un homme qui l’avait entamé ces dernières saisons. Samedi soir, le Parc OL était à l’unisson pour célébrer plus qu’un homme. Les 56 874 spectateurs présents à Décines ont rendu hommage à un élément de la famille. Car, comme dans chaque fratrie, les mauvais souvenirs s’estompent quand survient une catastrophe. Samedi, Jean-Michel Aulas n’est pas mort, il a tout simplement acquis l’étiquette de légende vivante de l’Olympique lyonnais.

Du fin fond des Etats-Unis, John Textor a suivi cette soirée hommage. Il a pu constater que l’ombre de son prédécesseur planera à jamais au-dessus de l’enceinte de Décines et que ce blason frappé du lion sera pour toujours lié à Jean-Michel Aulas. À lui de désormais inverser la tendance. Cela voudra dire qu’il a réussi ce que le natif de l’Arbresle a échoué à faire en 36 ans : ramener l’Europe entre Rhône et Saône.

Si tel est le cas, il n’y aura pas de jalousie chez Aulas. Au contraire, lui qui a l’OL dans la peau, n’en sera que le premier à s’en enthousiasmer, à la fêter comme un vrai supporter. Ce qu’il est dorénavant plus que jamais depuis samedi soir et cette soirée hors du temps au Parc OL. Ce n'était pas un adieux mais un simple au revoir car l'OL et Aulas seront liés à jamais.

Tout simplement "Merci Président".