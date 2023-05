Mercato : Blanc (OL) veut "une équipe pour avoir un stade plein"

Dans cette soirée hommage à Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc s’est projeté sur la saison prochaine. L’entraîneur se voit toujours sur le banc de l’OL et attend de savoir les ambitions avec les nouveaux propriétaires.

L’hommage rendu a tellement été beau que la prestation de l’OL contre Reims est passée au second plan. La victoire lyonnaise (3-0) n’a fait qu’embellir cette soirée festive, mais c’est avant tout le nom de Jean-Michel Aulas qui était sur toutes les lèvres après la rencontre. Néanmoins, Laurent Blanc a joué son rôle de coach en même temps qu’il dressait des louanges à son désormais ex-président. Malgré la victoire pour la dernière à domicile, les Lyonnais ont dit adieux à l’Europe pour la saison prochaine.

Il existe bien un ultime scénario pour y arriver, mais à moins d’un alignement des planètes, une absence en Coupe d’Europe pour la 2e saison consécutive est actée. Ce qui ne remet pas en cause le futur de Blanc sur le banc de l’OL. Du moins à titre personnel. "On m’a dit que je serai dans le projet de la saison prochaine. J’ai envie, je suis retourné sur un banc, car j’aime ça, entraîner, voir l’équipe progresser. L’ère qui s’est terminée a connu des succès, mais il y a eu du travail. Maintenant la nouvelle ère est là, je suis content d’avoir regardé ce match avec ce stade plein de supporters qui supportent. Pour avoir un stade plein, il faut une équipe."

"Pour que le stade soit comme ça, il faut une équipe." #Blanc #OL. — Olympique-et-Lyonnais 🦁 (@oetl) May 27, 2023

"Textor veut remettre l'OL là où il était"

Déjà pleinement lancé vers la préparation de la saison prochaine, Laurent Blanc a envoyé un message à sa nouvelle direction et à John Textor. Il se refuse à "toute pression mise" mais montre au moins qu’il est concerné par le futur de l’OL. Sans Europe, il sera bien plus difficile d’attirer et de retenir certains joueurs, mais le Cévenol semble avoir toute confiance en Textor et son équipe. Quoi qu’il en soit, Laurent Blanc souhaite revenir à un peu plus de lucidité au moment de fixer les objectifs de la saison prochaine en fonction de l’effectif qui sera à sa disposition pour la reprise estivale.

"Il y a plein de choses à savoir en ce qui concerne le groupe et les ambitions du club. (…) Il y aura de nouveaux propriétaires qui vont déterminer les objectifs, travailler avec des personnes, qui ont vu certaines personnes avec lesquelles ils ont dit qu’ils voulaient travailler. Je ne remets pas ça en cause. Écoutons-les, discutons, échangeons et on verra. Je pense que Monsieur Textor, comme il l’a dit à vous et à moi, veut remettre l’OL là où il était. Donc, soyons disponibles pour ce Monsieur, pour ces dirigeants et ceux qui vont construire l’équipe de l’année prochaine."

Après les festivités, le chantier s'annonce immense entre Rhône et Saône. La nouvelle direction va avoir du pain sur la planche cet été.