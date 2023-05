OL - Mercato : le destin de Laurent Blanc encore en suspens

Laurent Blanc lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Arrivé en octobre dernier sur le banc de l’OL, Laurent Blanc a signé jusqu’en juin 2024. Avec la nouvelle direction, son avenir peut-il être remis en cause ?

En se refaisant le film de sa saison démarrée en octobre dernier, Laurent Blanc aura plus d’une fois la sensation d’avoir laissé passer une occasion. Si l’OL n’est pas européen dans deux matchs, et les chances de désillusion sont élevées, le club lyonnais ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. Entre contreperformances en Ligue 1 (Strasbourg, Brest, Lorient ou encore Clermont) et désillusion en demi-finale de la Coupe de France, la formation rhodanienne a multiplié les rendez-vous manqués cette saison.

Laurent Blanc a bien réussi à inverser une spirale négative sur la phase retour avec un parcours à deux points de moyenne, mais la révolution souhaitée par Jean-Michel Aulas au moment de l’intronisation du Cévenol se fait encore attendre sur le terrain. C’est plutôt en coulisses que les grands changements interviennent. Avec l’arrivée de John Textor comme actionnaire majoritaire dans un premier temps, puis comme président "par intérim" en lieu et place d’Aulas, il y a deux semaines.

Blanc dépendant de la nouvelle direction ?

Ces chamboulements, Blanc ne les avait sûrement pas prévus au moment de prendre la suite de Peter Bosz. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le "Président" se voit continuer l’aventure cet été, estimant qu’il y a quelque chose à faire avec ce groupe, renforcé par quelques éléments durant la fenêtre estivale. Il a déjà échangé avec Textor sur le sujet, mais il sait aussi que son avenir reste incertain, comme il le répète souvent en conférence de presse en sous-entendant espérer être là à la rentrée. Dans les faits, John Textor l’a publiquement confirmé, mais dans le football, les paroles d’un jour s’effacent rapidement le lendemain.

L’Américain cherche à revoir l’organigramme sportif de l’OL et ne cherche pas à affaiblir Blanc. Seulement, en cherchant un directeur sportif, Textor doit également réussir à créer une osmose. Le précédent Juninho - Rudi Garcia a montré que la cohabitation pouvait être difficile entre les deux postes forts du sportif à l’OL quand l'un n'a pas été choisi par l'autre. D’après L’Equipe, le sort de Laurent Blanc, dans un sens comme dans l’autre, n’est pas définitivement scellé. Cela fait quand même pas mal d’interrogations pour un club à la recherche du temps perdu…