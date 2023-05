OL - Blanc : "J'ai demandé une seule chose à John Textor"

Dans la semaine, Laurent Blanc et John Textor sont allés dîner ensemble, l'occasion pour eux d'évoquer l'avenir de l'OL, mais avant tout la fin de saison à venir.

Comme l'avait annoncé John Textor en début de semaine, lui et Laurent Blanc se sont entretenu pour partager un dîner. Plus tôt, le nouveau propriétaire de l'OL avait déjà accordé sa confiance au coach de 57 ans et ce vendredi, Blanc en a dévoilé un peu plus sur leurs discussions.

"Effectivement, on a dîné ensemble. Bien sûr, c'était pour parler du club, parler football et voir les axes d'améliorations. Après, en une heure et demie, tu ne peux pas tout révolutionner"

Rester "focus"

À l'approche du dénouement de la saison de Ligue 1 2022-2023, John Textor a demandé à Laurent Blanc au cours du repas, si ce dernier avait une requête. Face à la presse, le coach de l'Olympique lyonnais a répondu que son groupe ne devait pas être plus déconcentré.

"Il m'a aussi demandé s'il pouvait faire quelque chose pour m'aider. Alors, je lui ai dit qu'il ne restait que trois ou quatre semaines de compétitions et qu'au vu de la fin de saison, il fallait essayer de rester "focus". Cette fin est importante pour tous les joueurs, le club, mais aussi les propriétaires. Toutes les décisions vont impacter, mais essayons de faire en sorte de terminer avec le plus de sérénité possible."

Même s'il n'y a pas de certitude quant à la reconduite de l'entraîneur la saison suivante, la priorité de celui que l'on surnomme le "Président" repose sur les quatre derniers matches de championnats.