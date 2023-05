OL : Aulas sort du silence

Jean-Michel Aulas, président de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Jean-Michel Aulas est sorti du silence sur Twitter. Il a dévoilé ses nouveaux objectifs en remerciant la capitaine de l'OL féminin, Wendie Renard.

Depuis lundi (jour du communiqué), Jean-Michel Aulas ne s'était plus exprimé publiquement. Ce vendredi en fin d'après-midi, l'ex-président lyonnais a décidé de rompre le silence sur Twitter. Suite au bel hommage de Wendie Renard devant la presse, ce dernier a répondu sous le compte de l'OL féminin.

"Merci beaucoup Wendie, nous avons déjà gagné 34 trophées ensemble. J’ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l’OL, et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition… Merci, allez l’OL."

Un nouvel objectif

À travers ce message, il confirme les dernières rumeurs concernant sa volonté de s'impliquer un peu plus dans le football féminin. En début de semaine, Jean-Michel Aulas avait déjà pris part à une réunion organisée conjointement avec d'autres dirigeants de la FFF au sujet de la situation des footballeuses en France.