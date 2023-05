Ce samedi (16h), l'OL a l'occasion de remporter sa dixième Coupe de France à Orléans contre le Paris Saint-Germain.

Samedi, le coup d'envoi sera donné pour déterminer qui de l'OL féminin ou du PSG remportera la Coupe de France édition 2022-2023. L'affiche entre les deux meilleures équipes françaises a lieu au stade de la Source à Orléans. Côté dynamique, avantage aux Lyonnaises, puisqu'elles ont remporté quatre des cinq derniers matches entre les deux formations. Mais les Franciliennes restent sur un succès sur le terrain des Fenottes en décembre 2022 (0-1).

À quelle heure se joue OL - PSG ?

Le choc débutera à partir de 16 heures, et plusieurs absentes seront à déplorer au moment de jouer cette partie. Du côté des Parisiennes, les joueuses de Gérard Prêcheur feront encore sans Marie-Antoinette Kattoto, Paulina Dudek et Kadidiatou Diani, blessées depuis plusieurs semaines maintenant. Pour le groupe de Sonia Bompastor, Catarina Macario et Griedge Mbock ne seront évidemment toujours pas remises de leurs blessures respectives, tandis qu'Amandine Henry est encore hors du groupe.

Sur quelle chaîne voir la finale ?

La rencontre arbitrée par Alexandra Collin sera diffusée sur les antennes de France 2 et beIN Sports 2. Attention, pour pouvoir regarder le match sur la deuxième chaîne, un abonnement est nécessaire.