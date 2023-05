Coupe de France : 6e confrontation entre l'OL et le PSG en finale

Vanessa Gilles face à Kadidiatou Diani lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La Fédération pouvait difficilement rêver d'une meilleure affiche pour sa finale de la Coupe de France. Samedi, l'OL et le PSG se retrouveront pour la 6e fois à ce stade de la compétition.

A la lutte en D1, l'OL et le PSG devront patienter quelque peu avant de se départager en championnat. Les deux meilleures équipes de l'Hexagone en ce qui concerne le football féminin s'affronteront samedi (16 heures) en finale de la Coupe de France. Ce sera le 6e duel entre les deux clubs à ce niveau de la compétition.

4 victoires pour l'OL

Les Fenottes ont d'ailleurs largement l'avantage sur les cinq précédentes affiches, avec quatre succès à leur actif, en 2008 (3-0), 2014 (2-0), 2017 (1-1, 7 tab 6) et 2020 (0-0, 4 tab 3). Les Parisiennes ont réussi une seule fois à briser cette malédiction, en 2018 (0-1).

On peut constater que les Lyonnaises ont concédé seulement deux réalisations à leur adversaire, tout en marquant à six reprises de leur côté. En cas de séance de tirs au but, l'histoire est par ailleurs favorable aux joueuses de Sonia Bompastor (2 victoires à 0).