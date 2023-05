OL - PSG : pour Bompastor "l'expérience ne suffira pas"

Avant la finale de Coupe de France à Orléans le samedi 13 mai à 16 heures, Sonia Bompastor (OL) est revenu sur cette rencontre qui oppose les deux meilleures équipes féminines du football français.

Samedi à 13 heures, l'OL et le PSG vont s'affronter lors de la finale de Coupe de France, édition 2022-2023. Avant ce duel au sommet, l'entraîneuse des Fenottes, Sonia Bompastor a fait l'état des lieux concernant la forme de ses troupes.

"On a fait ce match à Dijon (0-3) avec une victoire qui nous permet d’aborder cette finale avec de la sérénité et de la confiance. Le groupe se sent bien, on est concentrées sur nos objectifs. On sait qu’on a deux semaines très importantes avec une finale de Coupe de France et la finale du championnat face à Paris. On sait que ce seront deux rencontres difficiles."

Une équipe qui a l'habitude de ces rencontres

Avec 9 Coupes de France, 2 Trophées des championnes, 8 Ligues des champions et 15 titres de Division 1, la section féminine de l'Olympique lyonnais possède une expérience inégalée dans l'Hexagone. Et cela, l'entraîneure rhodanienne en est consciente. Cependant, elle a souhaité notifier que ce vécu ne faisait pas tout. En face, les Parisiennes seront également préparées et Bompastor sait que cette partie sera avant tout une bataille tactique.

"Ce qui peut jouer en notre faveur, c’est l’expérience du vestiaire. Avec un effectif qui a l’habitude de ces affiches-là. Désormais, il faudra être prêtes le jour J. Le vécu ne suffira pas, il faudra aussi y mettre pas mal d’autres ingrédients. Forcément, il y aura un aspect tactique important, mais il y a aussi la qualité des joueuses qui fera la différence. J’espère qu’on fera basculer les choses en notre faveur."

Enfin, après ce choc qui verra les Fenottes ou les Franciliennes soulever le trophée, les deux équipes se replongeront dans une préparation pour la "finale" de championnat la semaine suivante (dimanche 21 mai).