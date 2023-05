Sereines, les joueuses de l'Olympique lyonnais ont battu Dijon ce samedi en Bourgogne (0-3). Elles ont provisoirement une avance de quatre points sur le PSG.

Dans un mano a mano entre le PSG et l'OL, qui laisse très peu de place à l'erreur, les Fenottes se sont une nouvelle fois imposées ce samedi en championnat. Les victimes du jour ont été les joueuses de Dijon, qui se sont inclinées par trois buts d'écarts à domicile (0-3). Comme bien souvent, les Lyonnaises ont vite su prendre les devants. Par l'intermédiaire de Vanessa Gilles, l'OL a ouvert le score dès la 7e minute. Peu de temps avant la mi-temps, Vicki Becho a enfoncé le clou pour faire le "break" (0-2, 44e).

Retour gagnant pour Hegerberg

Au retour des vestiaires, deux changements sont opérés du côté lyonnais. Cascarino remplace Majri, et van de Donk cède sa place à Horan. Finalement, Ada Hegerberg rentre à la 61e et inscrit le troisième but pour les Lyonnaises qui prennent définitivement le large. À la 69e, le score était maintenant de 0-3. Peu avant ce but, Becho a été remplacée par Morroni et Maroszán par Egurrola. Grâce à ce résultat, les joueuses de Sonia Bompastor sont assurées de conserver leur première place de D1 à la fin de la 20e journée, puisque le PSG (4 points de retard) affronte le Paris FC ce dimanche. Désormais, cap sur la finale de la Coupe de France le week-end prochain pour l'OL féminin.