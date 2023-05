Depuis lundi, l’OL a effectué un grand saut dans l’inconnu après le départ de Jean-Michel Aulas. John Textor entend changer de nombreuses choses au club, mais seul l’avenir dira si ce choix était le bon.

Les choses ont-elles tant changé que ça à l’OL ? Mardi, lors de sa première conférence de presse en tant que président directeur général, John Textor a très bien su noyer le poisson sur plusieurs réponses, longues malgré tout, comme savait si bien le faire Jean-Michel Aulas. Mais aujourd’hui, le Rhodanien n’est plus le principal dirigeant, et les contours de l’avenir du club s’annoncent flous.

Face aux journalistes, l’Américain a donné de vagues explications quant à son projet, affirmant tout de même qu’il y aurait "des changements partout dans l'organisation”, avant de préciser. “Nous allons ajouter des personnes, pas en enlever, pour l'instant, nous discutions activement. La presse se concentre sur les individus, nous sur les orientations à prendre. Nous n'avons pas encore pris de décision, a-t-il assuré. Notre vision est peut-être différente de celle du passé."

Les supporteurs attendent de voir la suite

Suite à cette prise de parole, nous avions lancé un sondage sur Twitter, demandant aux supporteurs s’ils étaient convaincus par cette intervention médiatique. La majorité des plus de 1 600 votants ne l’est qu’à moitié (37%), tandis que 25% des fans se disent rassurés. Ils sont 12% à avoir répondu non, et 26% n’ont pas encore d’avis, attendant de voir les prochains choix de John Textor.

Théophile a plutôt été séduit, mais il reste tout de même méfiant. “C’est difficile d’être 100% optimiste parce qu’on vit un saut dans l’inconnu. J’ai toujours une méfiance envers les Américains qui investissent dans le football, ils ont une vision bien à eux du sport. Mais Textor m’a inspiré confiance dans ses propos et m’a conforté dans ma position, confie celui qui vit sa première saison en tant qu’abonné au stade à 20 ans. Il semble vouloir moderniser et améliorer le recrutement, être à l’écoute de l’entraîneur et c’est peut-être ce qu’il a manqué à Aulas ces derniers temps, même si son départ est un déchirement. Simple écran de fumée ou retour à une vraie ambition ? Je décide de faire confiance. La suite, on verra…”

L'OL devra moderniser son organisation

Cette fin d’aventure avec l’ex-patron de l’Olympique lyonnais “était nécessaire” selon Adrien. “Cela va permettre de lever les barrières qui permettront possiblement à l'OL d'enfin se moderniser. Mais pour cela, il faudra mettre des gens compétents aux bons endroits : un directeur sportif avec un carnet d'adresse et projet de développement, a énuméré ce supporteur du club depuis une vingtaine d’années. Surtout, il sera primordial de laisser le pouvoir sportif, du choix de l'entraineur, à la façon de structurer l’organigramme : recruteurs, scouts, analystes, staff et autre.”

Cette question de la modernisation est également la clé pour Zieglaire, qui suit la formation rhodanienne depuis plus de 20 ans. “La suite sera bonne si les dirigeants gardent l'identité lyonnaise tout en s'appuyant sur une nouvelle vision plus moderne, a-t-il prévenu. Il faut aller chercher des personnes qui connaissent l'institution et qui sont compétentes, sans oublier d’adapter tout ça au football d'aujourd'hui.”

Mettre les as à leur place est effectivement l’une des clés pour faire fonctionner une organisation, et John Textor devra veiller à cela comme le rappelle Adrien. “Au vu de ses dernières déclarations, je suis plutôt optimiste sur le point structurel, a résumé l’ancien abonné à Gerland de 2006 à 2014. Je pense qu'il sait très bien qu'un club doit avoir un fonctionnement moderne, avec un staff fourni et dédié. J'espère juste qu'il choisira les bons éléments à mettre aux bons endroits, et ne tombera pas dans le piège de replacer des gens de son entourage qui n'apporteront pas de compétence, voire pire.”

Des doutes entourent encore John Textor

Mais d’autres supporteurs ont des doutes, et la rapidité ainsi que la froideur avec laquelle a été tournée la page Jean-Michel Aulas n’a rien arrangé. “On savait qu’il partirait un jour, mais la méthode est écœurante, brutale et sans respect, a regretté Cléo, fan de l’OL depuis les années 90. Ça promet pour la suite. Je ne peux pas mettre ma confiance entière en quelqu’un qui vire comme un malpropre un des plus grands président de France, sinon le plus grand. J'attends, mais je ne ferai pas de cadeau à Textor.”

Jeff lui a noté que “le trading pourrait faire partie de la stratégie globale d'OL Groupe” suite au discours et aux réponses de l’homme d’affaires du Missouri. “Je trouve que la stratégie est assez floue, et n'est pas sans rappeler celle de l’ancienne direction avec les joueurs du centre de formation et ceux à fort potentiel, a comparé l’ex-abonné, amoureux de l’équipe rhodanienne depuis 1990. Cette valorisation est nécessaire pour faire augmenter les capacités d'investissement du club par l'autofinancement. Pour autant, il faut qu'elle soit menée pour un seul objectif, à savoir l'acquisition de footballeurs, la modernisation dede l’institution, et donc l'aspect sportif. Mais avec le montage financier qui a été réalisé, il persiste un gros doute, et la conférence de presse très évasive de John Textor ne m'a pas rassuré.”

L'OL à la croisée des chemins

Finalement, le club est aujourd’hui à la croisée des chemins. En délicatesse ces dernières saisons, il ambitionne de retrouver les hauteurs de la Ligue 1. Le nouveau PDG a visiblement la même envie, mais reste à savoir si les moyens affublés pour y parvenir seront les bons. “C’est un peu l’inconnu. Je ne sais pas vraiment où il va, s’interrogeait Nicolas Puydebois. Comme on dit, on savait ce qu’on avait, on ne sait pas ce qu’on va avoir. Les choses vont changer, c’est une certitude, est-ce que ce sera en bien, je n’en sais rien. J’ai presque peur de ce que peut devenir l’OL. Jusqu’à présent, on avait un paratonnerre qui défendait l’institution, peu importe la situation. Aujourd’hui, quid du fonctionnement avec les Américains au pouvoir ? On le saura à l’usage, mais il va falloir que les nouveaux dirigeants affichent clairement leurs ambitions et leur feuille de route pour savoir où on va. Mais pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient, et Jean-Michel Aulas a tracé un chemin. A eux de le poursuivre et de faire en sorte que l’Olympique lyonnais regagne les sommets.”

Après la chute du premier domino, d’autres devraient tomber prochainement, encore faut-il que tout cela soit bien organisé et pensé si les septuples champions de France (2002-2008) souhaitent retrouver leur trône.