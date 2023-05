OL : Aulas sera "très présent autour du club", assure Textor

Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Bien qu'éjecté de son rôle de président exécutif, Jean-Michel Aulas devrait rester non loin de l'OL. John Textor a assuré que ce dernier serait toujours actionnaire.

Le virage entamé par l'OL devient de plus en plus concret. Ce mardi, John Textor s'est exprimé en conférence de presse, seul au pupitre, ce qui démontre bien qu'aujourd'hui, il est le principal chef à bord. Depuis lundi, Jean-Michel Aulas est devenu président d'honneur, avec moins de pouvoirs donc, mais cela ne devrait pas l'empêcher de rester proche de l'Olympique lyonnais.

Son successeur a tenu à se montrer clair sur ce point. “Je veux être transparent sur ce qui est en train de se passer. La collaboration a changé, mais il y en aura encore. Jean-Michel croit en ce que nous faisons. Il a décidé de ne plus être propriétaire, une décision difficile pour lui. Mais il sera toujours actionnaire et aura deux postes d'administrateur au sein du conseil d'administration, a rappelé Textor. Il voyagera avec l’équipe et sera toujours présent, même plus que moi car il habite ici et moi en Floride. Il va impacter aussi par son aura. Nous prendrons un certain leadership par rapport à lui, mais j’espère continuer d'apprendre à ses côtés.”

"Il ne faut pas exagérer les tensions"

Si certaines sorties publiques et informations laissaient penser qu'entre les deux hommes, le lien ne passait pas, l'Américain a tenté de minimiser cela. "Jean-Michel et moi-même avons toujours une très bonne relation, on a constamment très bien communiqué. Il ne faut pas exagérer les tensions, a-t-il déclaré. Il a pensé que c'était le moment d'envisager l'avenir. Le rayonnement de l'OL est exceptionnel. Il faut un tel courage, une telle confiance pour réaliser ce qu'il a fait, il n'y a pas de mots pour le décrire. Les gens sont prêts à m'accueillir rapidement mais ils me disent à quel point ils le respectent pour ce qu'il a accompli."