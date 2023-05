OL - Mercato : John Textor veut garder Laurent Blanc

Lors de sa conférence de presse ce mardi, John Textor a affirmé qu'il souhaitait voir Laurent Blanc diriger l'OL la saison prochaine.

Ce mardi soir, John Textor dinera avec Laurent Blanc. Lors du repas, les deux hommes évoqueront certainement leurs ambitions pour l'année prochaine. Car oui, c'est l'un des points importants de la conférence de presse qu'a tenue l'Américain ce mardi, il entend conserver le Cévenol sur le banc rhodanien.

"Il mérite qu'on lui offre des moyens supplémentaires"

“Je veux voir Laurent Blanc entraîner la nouvelle équipe, on va le garder et le soutenir. Il a du vécu et il mérite qu'on lui offre des outils supplémentaires cet été. Lorsque je dis ça, c’est la vérité. On doit demander au coach de se surpasser, ça aussi c'est vrai. Il faut déterminer un niveau moyen sous lequel on ne peut pas aller et avec de bonnes ressources, on arrivera à le remonter, a affirmé l'homme d'affaires. Si on parvient à faire cela, on aura 15 points de plus.”

Souhaitant absolument retrouver la Ligue des champions rapidement, Textor sait que le parcours actuel de l'OL n'est pas suffisant. Malgré tout, il a remarqué des motifs d'espoir. "Si on regarde les résultats, ils ne sont pas mal sur les 15 derniers matchs, a-t-il noté. On doit ajouter de la qualité, de l’expérience. Ce qu’on a vu sur le terrain dimanche soir (contre Montpellier, 5-4), c’est ce que les grands joueurs peuvent faire. On a besoin d’avoir un esprit de vainqueur. Nous avons une des meilleures académies du monde, et notre équipe est renforcée avec ça. Il y a énormément de positifs dans ce club. Néanmoins, les moins aguerris n’ont pas le vécu d’un Alexandre Lacazette. Il faut apporter la ténacité d’un vétéran."