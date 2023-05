OL : pour Gervais Martel, Aulas "est un précurseur"

Président du RC Lens de 1988 à 2012, puis 2013 à 2017, Gervais Martel a voulu saluer son vieil ami, Jean-Michel Aulas.

Ami de longue date de Jean-Michel Aulas, l'ex-président du RC Lens, Gervais Martel, a choisi de rendre hommage à son ancien homologue qu'il considère "comme un frère...". Dans tous ses compliments, le natif du Pas-de-Calais a souligné la chance qu'avait Jean-Michel Aulas de se retirer du milieu en bonne santé. Pour lui, le Rhodanien a encore des choses à accomplir dans le monde du football. La scène s'est passée lundi dans l'émission l'Équipe du soir et l'homme de 68 ans n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait de lui.

"Ça fait bizarre cet arrêt, car je le connais depuis plus de trente ans. C'était toujours un gars de bon conseil, il m'a toujours adoubé, j'ai un immense respect pour lui, pour son travail exceptionnel avec tous ces titres. Je suis d'ailleurs content de parler de lui puisqu'il part en bonne santé. Souvent quand on fait ce type d'éloges, c'est que la personne est décédée. Mais là, il a encore toute la vie devant lui ! On va le retrouver, on a besoin de lui, c'est un précurseur", a estimé le Nordiste.

Un précurseur têtu

Évidemment, Jean-Michel Aulas a toujours eu la réputation d'être le premier défenseur de l'OL, et parfois au détriment de certaines relations. "Il a toujours fait avancer le foot, même si de temps en temps, il était casse-bonbons, il faut le dire. Sur des points de détail, par rapport à son club, il était constamment de mauvaise foi, donc de bonne foi pour l'Olympique lyonnais en somme", a souri Gervais Martel.