Jean-Michel Aulas (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Hommes et femmes politiques de tous les horizons ont rendu hommage lundi à la carrière de Jean-Michel Aulas à la tête de l'OL.

Tout au long de ses 36 années au sommet de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas a côtoyé de nombreux hommes et femmes politiques, qu'ils soient issus de Lyon ou du reste de la France. Lundi, suite à l'officialisation de la fin de son aventure à la tête de l'OL, le Lyonnais a reçu plusieurs messages de soutien, en premier lieu du maire de la ville, Grégory Doucet. "Je tiens à saluer son remarquable travail [...] Cinquante titres, plus de 35 ans d'activité, un engagement pour le sport masculin comme féminin", a énuméré l'élu écologiste.

Tous retiennent l'image d'un "grand dirigeant"

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, retient de son côté "un grand dirigeant du foot français, dont la vision et l’audace ont donné à Lyon un grand palmarès chez les hommes comme chez les femmes, un grand centre de formation et un grand stade."

Bruno Bernard se souvient lui de tout ce qu'a apporté le Rhodanien à l'institution, "la montée en D1 en 1989" et "le dernier titre de championne d’Europe des filles en 2022." Le président de la Métropole a ensuite ajouté "qu'il a su donner une stabilité et une structure au club qui fait sa force. Pourvu que ça dure."

Gérard Collomb "attristé" par la nouvelle

Longtemps maire de Lyon lors du mandat de Jean-Michel Aulas à l'OL, Gérard Collomb s'est dit "triste d'apprendre qu'il n'est plus le président de l'Olympique lyonnais. C’est une page qui se tourne, a-t-il affirmé. De cette histoire que nous avons écrite ensemble, je veux retenir les épisodes les plus glorieux qui ont suivi 2001."

Le natif de Bron et ancien secrétaire d'État chargé des Sports, Thierry Braillard, constate qu'Aulas "a fait de l'OL un grand club européen, masculin et féminin. Il aura marqué l’histoire du football, de Lyon et de l'Olympique lyonnais."