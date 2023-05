OL : Sonia Bompastor "surprise" par le départ de Jean-Michel Aulas

Sonia Bompastor et Jean-Michel Aulas (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Samedi, les Fenottes disputeront la finale de la Coupe de France. Moins d'une semaine avant ce grand rendez-vous, Sonia Bompastor a appris le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'OL.

Il est celui qui a fait passer le football féminin lyonnais et français dans une autre dimension. Depuis lundi, Jean-Michel Aulas n'est plus à la tête de l'OL, une nouvelle qui a touché le groupe de Sonia Bompastor.

Les Fenottes s'apprêtent, samedi, à affronter le PSG en finale de la Coupe de France. A quatre jours de ce choc, les coéquipières d'Ada Hegerberg étaient à l'entraînement ce mardi. A l'issue de celui-ci, Bompastor a tenu un point presse.

"C'est forcément beaucoup d'émotions"

Forcément, l'entraîneure des championnes de France en titre a été interrogée sur la fin du parcours de l'ex-patron rhodanien, qui avait choisi de lui faire confiance en avril 2021. "C'est une surprise et un petit choc émotionnel. Vous savez tous ce qu'il représente dans le foot féminin, pour l'institution, pour le club. On est tous attristés de la situation, a-t-elle déclaré. Je tenais à le remercier, au nom du staff et des joueuses. Tout ce qu'il a fait pour ce sport, pour nous, pour moi personnellement, c'est exceptionnel. C'est forcément beaucoup d'émotions. Je sais qu'on aura l'occasion d'échanger et de rester en contact."