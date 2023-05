Jean-Michel Aulas et Corentin Tolisso (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En public ou en privé, nombreux sont les joueurs et les joueuses de l'OL à avoir adressé un message de sympathie à leur désormais ancien président, Jean-Michel Aulas.

Tous n'ont pas le même passé et le même lien avec Jean-Michel Aulas, mais lundi, plus d'une dizaine de joueurs et de joueuses de l'Olympique lyonnais ont publié un message sur leurs réseaux sociaux. Ils tenaient à remercier celui qui est dorénavant le président d'honneur de l'OL.

"Vous avez fait rayonner l'OL" Lopes

Chez les garçons, Dejan Lovren a salué un homme qui a "écrit l'histoire de nombreuses fois, et c'est ainsi qu'on se souviendra de vous. Je vous remercie, sur le plan personnel, de m'avoir donné une aide et une opportunité comme peu d'autres."

Anthony Lopes a lui exprimé toute son affection pour celui qui a fait "rayonner le club. Jamais je ne saurai comment vous remercier d'avoir été LE président de ce bel Olympique lyonnais. Vous êtes quelqu'un de grand."

Les joueuses louent son combat pour le foot féminin

Très proche de Jean-Michel Aulas, Ada Hegerberg a elle tout simplement écrit "Merci Jean-Michel, merci infiniment." De son côté, Vanessa Gilles souligne que "le foot féminin ne se serait pas développé à cette hauteur sans vous." Une phrase qu'approuve Catarina Macario. "Le football féminin serait loin d'être là où il en est aujourd'hui sans son combat persistant pour l'égalité", a affirmé l'Américaine.

Plus globalement, nombreux sont ceux à avoir partagé une photo prise en compagnie de l'ancien dirigeant rhodanien. Des plus jeunes, Mohamed El Arouch, Maxence Caqueret et Rayan Cherki, aux plus anciens de l'effectif, Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Corentin Tolisso. Chez les filles, c'est également le cas d'Eugénie Le Sommer et Griedge Mbock, sans oublier celles et ceux l'ayant fait en privé.